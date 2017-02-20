Россия заняла первое место по закупкам украинских вооружений в 2016 году

20.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Россия заняла первое место по закупкам украинских вооружений в 2016 году

Россия заняла первое место по закупкам украинских вооружений в 2016 году в 2016 году

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) раскрыл структуру украинского военного экспорта

Согласно исследованию SIPRI, крупнейшим покупателем продукции военного назначения у Украины в 2016 году стала Россия. Так, в прошлом году Украина экспортировала в Россию продукции военного назначения на 169 млн долл.

Столько денег Украина не получает даже от Таиланда — единственного покупателя украинских танков «Оплот».

Всего за год поставки в Россию выросли на 72%. Более того, они оказались выше, чем во времена президентства Виктора Януковича.

Доклад SIPRI свидетельствует о том, что крупнейшим партнером россиян на Украине сегодня является «Мотор Сич» бизнесмена Вячеслава Богуслаева. Компания депутата Верховной Рады (фракция «Воля народа») выполняет контракт на поставку двигателей АИ-222.

Украинские авиационные моторы устанавливаются на «Як-130» — российские легкие штурмовые самолеты, на которых обучают российских военных летчиков, укрепляя обороноспособность России.

По данным SIPRI, контракт предприятия «Мотор Сич» с российским авиастроительным заводом «Сокол», который собирает «Яки», предусматривает поставку 218 двигателей.

По этому поводу журналисты украинского издания Главком даже накатали донос в СБУ. Однако в Службе безопасности Украины дали понять, что не видят ничего преступного в сотрудничестве украинской компании со «страной-агрессором».

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил увеличить экспорт оружия, созданного в стране, чтобы повысить валютные поступления в бюджет.

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