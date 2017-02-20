Счастье быть нужным

Проект закона, направленный на обеспечение занятости инвалидов, рассмотрен на заседании президиума Верховного Совета Хакасии.

Законопроект внесён главой республики. Разработчиком выступил государственный комитет по занятости населения Хакасии. Предлагается предоставить инвалидам гарантии трудовой занятости путём проведения специальных мероприятий, способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда.

Кроме квотирования и резервирования подходящих для инвалидов рабочих мест работодатели создают необходимые условия труда. Речь идёт о режиме рабочего времени и отдыха, оплате труда, продолжительности ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков.

Также для инвалидов создаются условия для предпринимательской деятельности, проводится их обучение новым профессиям.

Как пояснила руководитель госкомзанятости РХ Ирина Ахметова, мероприятия по квотированию уже приносят свои плоды. На 2017 год установлена квота для трудоустройства инвалидов 648 работодателям республики на 1191 рабочее место. Больше половины трудоустроены в счёт квоты. Дополнительно проводится работа по оказанию помощи при открытии собственного дела. Получив субсидию в размере 120 тысяч рублей, четыре человека открыли свой бизнес. Так, в Таштыпском районе организовали крестьянско-фермерское хозяйство, в Абакане — рыбокоптильный цех.

С инициативой по увеличению числа трудо­устроенных инвалидов согласились руководители комитетов и комиссий республиканского парламента. «Госкомитет проводит огромную важную работу, — отметил председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев. — Об этом свидетельствуют цифры по трудоустройству».

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