Стукачество и поклеп: ветеран журналистики рассказал о работе на вражеском «Радио Свобода»

На Россию стал вещать русскоязычный телеканал под скучным названием "Настоящее время". Это совместный продукт двух команд "вражьих голосов", как раньше их называли, — "Радио Свобода" и "Голоса Америки". Затея и бюджет — еще с обамовских времен. По большому счёту, как говорится, отмывание бабок под предлогом борьбы с русской пропагандой.

Удостовериться в этом может каждый. Просто наберите в "Яндексе" "Настоящее время", "телеканал", "смотреть онлайн" и для любопытства посмотрите хотя бы минуты три. Второй раз не потянет. Сразу все и поймете — ни уму ни сердцу, мухи дохнут, скучная история. И главное — ничего человеческого. И когда смотришь, возникает полное чувство, что мы им там не нужны.

Вещают, как и раньше, из-за бугра. И делают вид, что лучше знают, что здесь надо. 24 часа. 7 дней в неделю. Пустое дело. Еще недавно нам говорили, что, мол, телевидение — отстой, зомбоящик, все решит Интернет. Теперь сами пришли в телек. Что-то изменилось?

Хотя и в Интернете из-за границы против России тоже активно работают. Так называемые оппозиционные блогеры — Каспаров, Илларионов, Пархоменко, Алексашенко, Гессен и Лебединской — сидят в США. В Лондоне обретаются Ходорковский, Чичваркин и Гуриев. На Украине — Илья Пономарев, Мария Гайдар, Ганапольский и Женя Киселев. В Прибалтике — Илья Красильщик и Артемий Троицкий. Рустем Адагамов — в Праге. Альфред Кох — в Германии. Мальгин — в Италии. Бравая команда, насыщающаяся ненавистью к России. Учат, как жить. Сами – там. Хоть и в разных странах, но все — в общей узкой норке. Их продукт, отправляемый в русскую Сеть, — черные катышки.

Русскоязычный проект "Настоящее время" был запущен администрацией Обамы более двух лет назад. Тестовое вещание началось еще в 2016 году, а 7 февраля этого года телеканал, созданный на базе "Радио Свобода" и "Голоса Америки", официально представили публике в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Проект финансируется Конгрессом США через правительственное Агентство по иновещанию, действующее еще со времен холодной войны. В бюджет организации на этот год заложено 777 миллионов долларов. Из них 22 миллиона пойдут как раз на "Настоящее время".

Деньги выделены — сайт работает, программы монтируются — и, согласно рекламному ролику, "лучшие" журналисты русскоговорящего мира, о многих из которых мало кто слышал, уже вовсю поставляют информацию под нужным углом.

"Все эти Russia Today и "Спутники" атакуют мою страну, атакуют Европейский союз, и теперь создан новый русскоязычный канал, чтобы противостоять русской пропаганде", — сказал Яромир Щтетина, член Европейского парламента от Чехии.

Вещание телеканала осуществляется из Вашингтона и Праги. Штаб-квартира "Радио Свобода", откуда теперь еще вещает и новый телеканал, охраняется получше некоторых посольств США. Три периметра охраны, высокий забор, пуленепробиваемые стекла, система защиты от газовой атаки, автономное энергоснабжение и, конечно, камеры наблюдения — не только снаружи, но и внутри.

Провести съемку внутри самого засекреченного в мире журналистского бункера не удалось. Как говорят бывшие сотрудники "Радио Свобода", построенное по военному образцу здание обладает несколькими подземными уровнями, где хранятся засекреченные архивы. Лифты без кнопок, сотрудники попадают только на свой этаж с помощью электронного пропуска. При необходимости тяжелые металлические двери блокируются, превращая здание в бункер. Ну, и атрибутика соответствующая.

"Я помню, висело прямо напротив моего стола огромное фотоизображение танка с портретом Путина, закрепленным на броне. По-моему, этот танк катился то ли в Цхинвал, то ли куда-то в Южную Осетию. Это напоминает о том, что враг перед глазами", — сказал Андрей Бабицкий, в 1989-2014 годах — журналист радиостанции "Радио Свобода".

Бабицкий работал на "Радио Свобода" вплоть до того момента, как поддержал решение Путина по Крыму, за что тут же лишился должности главного редактора Русской службы.

"Из Донбасса я привез кадры о эксгумации тел расстрелянных бойцами батальона "Айдар". И все. Это послужило причиной для увольнения. После скандала, который закатила украинская служба. Такой, значит, коллективный нацист", — вспоминает журналист.

Впрочем, новый телеканал Бабицкого не впечатлил ни по форме, ни по содержанию. "Не верю я в то, что на такой идеологической платформе, крайней враждебной по отношению к России, может быть выстроено какое-то увлекательное, понятное, интересное вещание. Потому что все уже заложено, заранее понятны все оценки, включать незачем. Если бы это было какое-то приглашение к диалогу, оппонирование — пожалуйста, я послушаю, это интересно, посмотрю. А тут просто ушат с помоями тебе надели на голову", — считает Бабицкий.

Карен Агамиров — один из ветеранов "Свободы" — стоял у истоков Московского бюро. Уволился сам, когда понял, что журналистики, там где он работает, не осталось.

"Ты должен не анализировать объективно то, что происходит в нашей стране, а просто лепить, что коррупция, Путин такой-то. Всё, больше от тебя ничего не требуется, — признался Агамиров. — В коллективе ужасные отношения. Откровенное стукачество, письма американскому начальству с жалобами на английском языке. Я читал — волосы дыбом. Люди такие вещи друг про друга пишут, а вместе работают".

Одной из жертв такого стукачества стал Мурад Рахимов. Его пригласили в Прагу в 2003 году критиковать политику президента Сапурмурата Ниязова.

"В эфир мы должны были давать то, что по стандарту положено, что Америка несет демократию, во всем права. Мы так и говорили", — вспоминает Рахимов, работавший на "Радио Свобода".

А потом после 10 лет работы его уволили. За откровенные разговоры с сослуживцами. "Основанием для увольнения было то, что мои взгляды на стандарты журналистики и политические взгляды не соответствовали требованиям наших американских менеджеров и руководства", — отметил Рахимов.

Лев Ройтман — советский диссидент и юрист — проработал на радиостанции более 30 лет и вышел на пенсию, но теперь борется за права таких же уволенных со "Свободы". Несмотря на свое американское гражданство и веру в США, "Свободу" он называет не иначе как "пражское Гуантанамо" — за бесправие сотрудников организации.

"Эта радиостанция должна быть правдива в том, что она говорит о самой себе. Она говорит о самой себе, начиная со лжи. Она говорит, что является независимой, честной радиостанцией, а дальше (я делаю паузу) - финансируемой Конгрессом Соединенных Штатов. Это тот бред, который вешают на уши слушателям", — подчеркнул Ройтман.

"Тут речь идет о том, чтобы создать ощущение конфронтации. В определенном смысле это — попытка второй раз вступить в ту же реку и вернуться к холодной войне", — уверен Петр Хайек, в 2003-2013 годах — вице-канцлер и пресс-секретарь президента Чехии.

На "Настоящем времени", похоже, все работает по старым лекалам "Радио Свободы". Но у тех, кто сейчас начинает, все еще впереди. Так, Украина уже выступила с предложением Госдепу перенести штаб-квартиру "Радио Свободы" из Праги в Киев. Пока американские кураторы молчат, но кто знает, куда заведет "Настоящее время" путь "Свободы".