Свет под гарантию, рассрочку и выгоду

Глава Бейского сельсовета Иннокентий Стряпков знает, как заменить уличное освещение родного села с минимальными затратами. В Бее завершился монтаж новых уличных светильников по энергосервисному контракту с томским ООО «Физ-Тех».

Это заключительный этап двухлетней работы главы сельсовета. Тяжёлые долги муниципалитета перед энергетиками в 2015 году заставили его искать выход из кризиса.

— В 2015 году проблема была осложнена тем, что Хакасэнергосбыт внёс в договор пункт об оплате уличного освещения без шкафа управления, то есть круглосуточного. 24 часа в сутки горели около 90 светильников. 246 включались и отключались. И в месяц нагорало поровну за эти 90 и 246. Зимой платежи за электроэнергию были более 200 тысяч рублей, — рассказал Иннокентий Стряпков.— Администрация, которая до нас работала, закладывала в бюджет на год 1 — 1,1 миллиона рублей на электричество. За 2015 год нагорело на 2,1 миллиона рублей.

Когда Иннокентий Стряпков вступил в должность главы Бейского сельсовета, кредиторская задолженность за электроэнергию была 12 миллионов рублей. Это годовой бюджет сельсовета. К июню 2015 года уличное освещение в Бее отключили. Долги энергетикам сельсовет выплачивал до конца года. К новогодним праздникам на улицах Беи опять стало светло. Пункт про светильники, которые горят круглосуточно, из договора исключили. Энергетики демонтировали 90 фонарей.

— Для села это существенно. Я стал думать, что делать. В Интернете нашёл информацию про энергосервисный контракт. С трудом в Хакасии нашёл специалиста, который разобрался с этим контрактом. Мы объявили конкурс. Контракт серьёзный — 8 миллионов 600 тысяч рублей. Стали обзванивать потенциальных участников. Со второго раза на торги зашли две фирмы — барнаульская и томская. ООО «Физ-Тех» из Томска предложило нам сэкономить на 400 тысяч больше и потому победило в конкурсе, — рассказал Иннокентий Стряпков.

А теперь о том, что это такое — энергосервисный контракт. Фирма предлагает установить за свой счёт энергосберегающее оборудование. Заказчик расплачивается с подрядчиком сэкономленными за счёт этого средствами. В конкретном бейском случае это выглядело так.

— Совет депутатов принимает бюджет на год и планирует средства на оплату электро­энергии. Длительность контракта — пять лет. Заключаем его, и фирма берёт обязательства сэкономить нашу энергию. К примеру, закладываем миллион по потребностям. А фирма говорит: «Мы вам поставим оборудование за свой счёт, заплатим субподрядчику, который его установит. Благодаря энергосбережению вы заплатите за электричество не миллион, а только 400 тысяч. А 600 тысяч рублей, которые мы вам сэкономим, вы отдадите нам».

Контракт для сельсовета, безусловно, выгодный. Начальная цена заказа на торгах была 8,6 миллиона рублей. Победитель предложил 5,2 миллиона. Но эти деньги он получит, если удастся сэкономить энергию на такую сумму. Не удастся, останется ему минималка — 3,2 миллиона.

— Мы эти 5,2 миллиона руб­лей вернём за пять лет, только если будет обещанная подрядчиком экономия, — уточнил Иннокентий Николаевич. — Не получится — его проблемы. Через пять лет контракт в любом случае заканчивается.

За эти же деньги, которые сельсовет ещё не платил, энергетики обещают пятилетнее гарантийное обслуживание. Демонтаж старых и монтаж новых уличных фонарей начался в Бее 15 января. Замене подлежали 340 светильников и провода. Сотрудники субподрядной абаканской организации работали, не отключая линию.

— В рамках подготовки я изучил всю нашу систему уличного освещения. Мы написали техзадание, учитывая перекрёстки, пешеходные переходы, школы, общественные места, парки, то есть те места, где обязательно должно быть светло. В рамках энергосервисного контракта у нас в Бее без этих диодных светильников осталось только пять улиц. Но и там тоже устанавливаем их. А на 2018 год будем закладывать средства для установки шкафов управления и протяжки пятого провода и на эти улицы, — поделился планами глава Бейского сельсовета.

Энергосервисный контракт позволил провести ревизию уличного освещения в райцентре.

— Днём специалисты монтируют, ночью мы ездим, смотрим, контролируем. Проводим полную ревизию и инвентаризацию оборудования. У нас в центре старая линия была, столбы ещё в советское время установили. Там тополя порвали все провода лет 15 назад, когда я ещё в школу ходил. И в рамках энергосервисного контракта мы эту линию сегодня восстанавливаем. Людям будет приятно и ездить, и ходить.

Бейским опытом уже заинтересовались другие территории Хакасии, звонили из Целинного, Боградского сельсоветов. Иннокентий Стряпков охотно консультирует коллег.

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