Так много пройдено всего!

В Абакане, в Хакасском научно-исследовательском институте языка, литературы и истории, прошло расширенное заседание учёного совета, посвящённое Анатолию Стоянову.

Анатолий Константинович внёс весомый вклад в развитие культуры и искусства Хакасии. Он — композитор, музыковед, музыкальный фольклорист, этнограф, педагог.

С 70-летним юбилеем Анатолия Стоянова поздравила заместитель министра культуры республики Лариса Киштеева. Лариса Юрьевна отметила его вклад в пропаганду хакасского национального искусства.

— Я восхищена многогранностью вашего творчества и активностью в исследовательской и педагогической деятельности. Ведь вы тот самый человек, кто создал первые труды о хакасском фольклоре, — сказала она.

О том, что было сделано Анатолием Стояновым за прошедшие десятилетия, в этот день говорили его коллеги-учёные — Валентина Тугужекова, Валентина Майногашева, Альбина Кошелева. И каждый из выступающих находил яркие краски, открывающие с новой стороны Анатолия Константиновича, заслуженного деятеля искусств Республики Хакасия, члена Союза композиторов РХ.

Юбиляр родился в семье, где всегда звучали песни. Поэтому нет ничего удивительного, что он и сам стал петь и одновременно интересоваться народными инструментами.

В селе, где он родился (а это село Вольное Белгород-Днестровского района Одесской области), и в ближайших окрестностях не было музыкальной школы, поэтому пришлось переезжать в Одессу. При областном Доме народного творчества Анатолий получил азы музыкального образования, но чего они стоят, эти годичные курсы по классу баяна, когда душа требует более глубоких знаний. И здесь в его судьбе сыграл большую роль брат Николай, который жил в Караганде. Там, в Казахстане, Стоянов поступил в музыкальное училище на отделение народных инструментов. Занятия по классу баяна и по классу оркестрового дирижирования пришлись как раз кстати. Полученные знания позволили преподавать музыку в местных школах. Первые шаги были сделаны, и таким образом началась работа, которая волею судеб завела в 1969 году в Сибирь. Успел он поработать директором и музыкальной школы города Байкальска, и Центральной музыкальной школы Иркутска. Из Иркутской области в Абакан Анатолий Стоянов перебрался в 1971 году по ходатайству Хакасского областного управления культуры.

Для Хакасии его переезд можно без всякого преувеличения назвать благом. Именно ему, тогдашнему директору Дома народного творчества, принадлежат научные исследования, касающиеся хакасских музыкальных инструментов. Он записал на плёнку множество образцов инструментального и песенного фольклора всех этнических групп хакасов и переложил их на ноты. А сколько написано статей, книг, музыкальных произведений!.. Сколько было вложено в студентов АГПИ, музучилища, музыкального колледжа, института искусств ХГУ! Сколько удалось сделать за годы работы в секторе фольклора ХакНИИЯЛИ! Огромная работа ценою в жизнь. Интересную жизнь, познавательную и открывающую безграничные возможности нашей любимой Хакасии.

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