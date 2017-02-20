У жителей Хакасии есть день, чтобы согреться на «Тёплых встречах»

21 февраля с 12:00 до 20:00 в новом республиканском музейно-культурном комплексе пройдёт вторая часть фестиваля «Тёплые встречи», посвященная Масленице.

В программе «Заигрышей» – второго дня масленичной недели – множество мастер-классов, интересных встреч, экскурсий в зал каменных изваяний и познавательный квест для школьников. Своими руками можно изготовить интерьерные, вязаные или деревянные игрушки, плетеные шкатулки и корзинки, сувениры из кофейных зерен, украшения из кожи и бисера, восковые свечи и мыло ручной работы, изделия из фома и в технике фьюзинг, сообщили в пресс-службе министерства культуры Хакасии. Можно познакомиться с основами плетения фриволите, валяния и скрапбукинга, попробовать гонконгские вафли, мороженое, кедровую продукцию и вкусные блины.

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