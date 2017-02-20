В Абакане бесправник на ВАЗе сбил двух пешеходов на тротуаре

20.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

После того, как автомобиль  наехал на двух девушек, он врезался в дерево. Водитель, совершивший ДТП проходить тест на алкогольное опьянение отказался.

Авария произошла в субботу днём в районе дома № 87 по улице Тельмана в Абакане. По предварительной информации, 40-летний водитель за рулём ВАЗ—21043 не справился с управлением, через бордюр выехал на тротуар, где сбил двух девушек. Пешеходы приближающуюся опасность не увидели, так как шли в попутном направлении. В конце легковушка ещё и в дерево врезалась.

Выяснилось, что у водителя нет прав, а проходить медосвидетельствование он отказался. Виновника ДТП ждёт арест на 15 суток и штраф в 30 000 рублей.

В результате аварии девушка 1990 года рождения получила черепно-мозговую травму и ссадины лица. Вторая пострадавшая 1994 года рождения отделалась ушибом колена.

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