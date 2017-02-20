В Черногорске пенсионер приютил женщину с ребенком и лишился денег

Отогревшись у сердобольного мужчины в общежитии, злоумышленница похитила 5000 рублей , отложенных на «черный день».

С незнакомкой пенсионер познакомился на лестничной площадке общежития по Улице Горького. 39-летняя женщина держала на руках малыша. Участливому пенсионеру подвыпившая мать сообщила, что поругалась с мужем и ушла из дома. Склонный к употреблению горячительных напитков мужчина сжалился и предложил незнакомке ночлег, а заодно скоротать время за распитием алкоголя. Спиртное хозяин общежитских апартаментов приобретал на свои сбережения, так как у гостьи наличных не оказалось. Отогревшись, женщина с ребёнком покинули благодетеля. Спустя какое-то время, хозяин жилья обнаружил, что со шкафа в комнате пропали деньги. Поняв, что между визитом женщины и исчезновением 5000 рублей существует прямая связь, мужчина обратился с заявлением в полицию. Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность и местонахождение похитительницы, которая перед лицом улик, призналась в содеянном. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в пресс-службе МВД по РХ.

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