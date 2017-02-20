В Донбассе возник ажиотажный спрос на донецкие паспорта

В Донбассе не уменьшается число желающих получить документы о гражданстве Донецкой и Луганской народных республик. Как известно, 18 февраля Владимир Путин подписал указ, по которому в России признаются документы, выданные в Донецкой и Луганской республиках. Речь идет о паспортах, водительских удостоверениях, дипломах об образовании, свидетельствах о рождении и браке.

Таможенный пост Успенская, территория Донецкой народной республики. Каждый день жители стоят в очереди, чтобы въехать на территорию России. Кто в гости к родным, кто по делам.

"После разрешения я позвонил, сказали, что пожалуйста, — рассказывает житель ДНР Павел Лазарец. – Можно ехать куда угодно по всей территории. Хоть на север, хоть куда. А раньше дальше Ростова нельзя было ездить".

В автомобильной очереди номеров Донецкой республики еще не много. Самые смелые решили проверить сегодня, действует ли подписанный Владимиром Путиным указ о признании всех документов народных республик, в том числе и паспортов, получить которые сейчас можно не раньше чем через месяц.

"Только за последний месяц мы оформили более 8 тысяч паспортов, — отмечает руководитель миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощека. – И количество приходящих за паспортами граждан только увеличивается. Думаю, что из-за того, что в субботу опубликовали указ президента Российской Федерации, этот поток минимум в два, а то и в три раза увеличится. Мощностей, в принципе, хватает технических. Не хватает физических возможностей".

Ажиотаж на получение паспортов в народных республиках — уже давно. В ДНР выдано более 8 тысяч документов. После налаживаниям экономики в осажденном регионе жители Украины стали приезжать на территорию республики, чтобы иметь все привилегии местных жителей.

"Паспорт пытался получить несколько месяцев назад. Но очереди, тяжело получить. И очереди из-за того, что возвращаются с Украины те, кто уехал на эту территорию. Теперь пытаются получить паспорта ДНР, чтобы получать деньги и на Украине, и здесь", — поясняет житель ДНР Александр Красников.

При этом боевые действия на линии соприкосновения в ДНР продолжаются. Над Донецком опять нависла угроза гуманитарной катастрофы. Второй день ремонтные группы не могут приехать на фильтровальную станцию, чтобы починить электроснабжение предприятия, которое обеспечивает чистой водой около десяти городов, в том числе и столицу ДНР. Украинские силовики накануне обстреляли ремонтников, повредив технику. И до сих пор командование ВСУ не даёт гарантий, что подобные нападения не повторятся. Как и не дает обещаний, что прекратятся обстрелы городов. За последние сутки около тысячи раз нарушался режим прекращения огня.