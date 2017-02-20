В Иркутской области откроют три завода стройматериалов

20.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

 

импортозамещение

 

До 2020 года в Иркутской области планируют открыть три завода по производству стройматериалов. Кроме того, в ближайшие три года в регионе запустят одну автоматическую линию производства материалов для строительной отрасли.

Известно, что автоматическая производственная линия появится в Ангарске, там будут изготавливать сухие строительные смеси. Также сообщается, что в Братске откроют металлургический завод, в Шелехове запустят производство базальтового утеплителя, а на новом предприятии в Саянске начнут изготавливать элементы благоустройства и стенового ограждения.

Перечисленные проекты запланированы на первый этап реализации областной стратегии развития производства строительных материалов, рассчитанный до 2020 года. На втором этапе реализации стратегии (2021-2030 годы) в Иркутской области  планируется построить завод, который будет специализироваться на выпуске силикатных изделий.

Добавим, по прогнозам областного правительства, создание новых предприятий в строительной промышленности региона даст Иркутской области возможность ежегодно сдавать в эксплуатацию более чем полтора миллиона квадратных метров жилых помещений.

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