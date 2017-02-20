В США проваливается земля, погибают животные, рыба и птицы

Просто хочу привлечь внимание к этой теме. В последнее время в США увеличилась гибель животных. Объяснение этому разные: самоубийства, проблемы со здоровьем, взаимопомощь. Выглядит это все очень смешно. Нигде не выбрасываются, а вблизи Огненного кольца начали. Еще одна не менее интересная тема - провалы в земле. И чаще всего это случается там же.

Лично мое мнение - Земля увеличивается в размерах. Соответственно появляются разломы и провалы в земле. Где более глубокие разломы, происходит выброс магмы.

Таких фотографий можно сотни найти.

Провал в Сан-Диего, 250 метров в длину.

Пример появления каньонов в США.

Вот видео еще одного разлома - https://www.youtube.com/watch?...

Короче говоря свидетельств в США подобных явлений куча. Гейзеры, вулканы, каньоны по щучьему велению не появились. Все эти процессы - продолжение.

Теперь про гибель животных. Выбросы CO2 в атмосферу вулканами происходят регулярно. Желтый камень летом выбрасывал углекислый газ. Не говоря уже про загрязнение воды и земли.

Особенно в 2011 гибель птиц наводила ужас. Как раз вблизи разломов птицы и гибли.

И еще птички.

Про гибель морских обитателей сотни примеров.

Перейдите по ссылке - http://dlyakota.ru/66301-tysya.... Не знаю что это, но похоже как рачки получили ожоги.

А это в Нью-Йорке так рыба плавает:

Кому интересно - http://masterok.livejournal.co...

А это так дельфины спасают один одного:

Вот крабам в море тесно:

Но у американцев виноваты военные учения - https://www.youtube.com/watch?...

Думаю ответ тут один: