В США проваливается земля, погибают животные, рыба и птицы

Лично мое мнение - Земля увеличивается в размерах. Соответственно появляются разломы и провалы в земле. Где более глубокие разломы, происходит выброс магмы.
Таких фотографий можно сотни найти.
Провал в Сан-Диего, 250 метров в длину.
Пример появления каньонов в США.
Вот видео еще одного разлома - https://www.youtube.com/watch?...
Короче говоря свидетельств в США подобных явлений куча. Гейзеры, вулканы, каньоны по щучьему велению не появились. Все эти процессы - продолжение.
Теперь про гибель животных. Выбросы CO2 в атмосферу вулканами происходят регулярно. Желтый камень летом выбрасывал углекислый газ. Не говоря уже про загрязнение воды и земли.
Особенно в 2011 гибель птиц наводила ужас. Как раз вблизи разломов птицы и гибли.
И еще птички.
Про гибель морских обитателей сотни примеров.
Перейдите по ссылке - http://dlyakota.ru/66301-tysya.... Не знаю что это, но похоже как рачки получили ожоги.
А это в Нью-Йорке так рыба плавает:
Кому интересно - http://masterok.livejournal.co...
А это так дельфины спасают один одного:
Вот крабам в море тесно:
Но у американцев виноваты военные учения - https://www.youtube.com/watch?...
Думаю ответ тут один:
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