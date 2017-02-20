В Хакасии арестовали контрафактный алкоголь

20.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Спиртосодержащую продуцию, а также пиво выявили во время рейдов сотрудники управления Роспотребнадзора по Хакасии.

С начала года представители надзорных органов проверили 56 торговых точек и магазинов. В магазине села Новомарьясово Орджоникидзевского района арестована продукция, с содержанием этилового спирта более 28 процентов. В магазине села Гальджа Ширинского района, расположенном на территории местного дома культуры, индивидуальный предприниматель Н. В. Мисечко реализовывала пиво. Продукция арестована. Индивидуальный предприниматель заплатит 5000 рублей штрафа. В ходе проверки предприятий торговли села Коммунар, принадлежащих Ширинскому райпотребсоюзу и предпринимателю Шинкоренко К.В., выявлены нарушения правил продажи отдельных видов товаров. Виновные лица привлечены к административной ответственности за отсутствие ценников на реализуемую алкогольную продукцию. О фактах незаконной продажи спиртосодержащей непищевой продукции можно сообщать по телефонам «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по РХ 8 (3902) 34-36-14, 35-76-92 с 09.00 до 16.00 часов.
 

 

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