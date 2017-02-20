В Хакасии готовится доклад о состоянии окружающей среды

20.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В республиканском министерстве природных ресурсов и экологии состоялось заседание межведомственной рабочей группы по подготовке аналитического труда.

 

 

В  ежегодном документе отрзят статистические и аналитические данные по состоянию окружающей среды, воздействию на нее хозяйственной и иной человеческой деятельности и природоохранным мероприятиям в 2016 году.  Данные предоставляются республиканскими и федеральными природоохранными органами исполнительной власти и организациями, чья деятельность связана с природопользованием и обеспечением экологической безопасности. Также привлекаются ученые Хакасского государственного университета. Работа по составлению глобального документа в республике продлится до середины июня. Госдоклад будет размещен на официальном портале  правительства Хакасии.

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