В Хакасии намерены увеличить количество посевных площадей

Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Гердт во время совещания с руководителями районных сельхозуправлений.

Руководитель ведомства предложил вовлекать в оборот неиспользуемые участки земель в муниципалитетах, чтобы урожай зерновых и кормовых культур прирастал. Кроме того, сотрудники минсельхоза планируют объезжать проблемные хозяйства, занимающиеся производством молока, чтобы рассмотреть варианты повышения продуктивности. В последние годы в Хакасии закрыты четыре таких хозяйства, наблюдается и общее ослабление дойного стада после тяжелой зимовки 2015 года, сообщили в пресс-службе минсельхоза.

Также на совещании обсудили прохождение зимовки, санитарное состояние подворий, ведение электронных похозяйственных книг, подготовку к посевной 2017-го и проведению ярмарки на празднике Чыл Пазы.

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