В Хакасии работник кафетерия полтора месяца трудился за спасибо

Прокуратура Боградского района возбудила в отношении индивидуального предпринимателя два дела об административных правонарушениях.

Бизнесмен не оформил трудовые отношения со своим сотрудником. В трудовой книжке работника нет записи о том, что он полтора месяца трудился в кафетерии. Кроме того, после увольнения ИП так и не рассчитался с подчинённым. Компенсация за неиспользованный отпуск также не выплачена. Фактическое устранение нарушений трудовых прав работника находится на контроле прокуратуры района, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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