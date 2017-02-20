Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в битве под Сталинградом

Президент РФ постановил образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, председателем комитета назначен вице-премьер Дмитрий Рогозин

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в связи с исполняющимся 2 февраля 2018 года 75-летием этого исторического события, постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования", - говорится в тексте указа, согласно которому председателем комитета назначен заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Этим же указом президент поручил правительству в месячный срок утвердить состав комитета по подготовке и проведению празднования, разработать и утвердить план основных мероприятий, а также рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ принять участие в подготовке и проведении празднования.

Оборонительная операция началась 17 июля 1942 года. За 125 суток ожесточенных боев главная ударная группировка противника под Сталинградом была разгромлена, создались условия для перехода в контрнаступление, которое началось 19 ноября 1942 года.

Наступательная операция проводилась войсками Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов при содействии Волжской военной флотилии.

В ней было задействовано 1 млн 103 тыс. человек, 15,5 тыс. орудий и минометов, почти 1,5 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, 1,35 тыс. самолетов.

2 февраля 1943 года после уничтожения остатков окруженной группировки битва была окончена. В Сталинградском котле враг потерял около 1,5 млн убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести.

Было уничтожено около 3,5 тыс. вражеских танков и штурмовых орудий, свыше 10 тыс. артиллерийских стволов и минометов, до 3 тыс. боевых и транспортных самолетов.

Потери советских войск достигли 480 тыс. человек, более 500 тыс. получили ранения.