Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Минобрнауки Ольгой Васильевой

Обсуждалась текущая ситуация в научной сфере, в частности вопросы поддержки молодых специалистов.

В.Путин: Ольга Юрьевна, давайте поговорим о том, как Вы оцениваете ситуацию в сфере науки, какие видите вызовы, проблемы.

О.Васильева : Если позволите, то я поговорила бы о науке молодой. До 2014 года мы имели очень негативные цифры, когда молодые уходили из науки. Год 2014-й стал переломным – пришли молодые исследователи.

Это благодаря прежде всего исполнению Ваших поручений, на базе которых и строится наш инструментарий. И уже в 2015 году мы получили цифру – 379 тысяч [научных работников], из них 8,5 тысячи – пришедшие вновь.

Эта молодая наука основывается на нескольких моментах, которые уже отработаны. Прежде всего это первый грант, его называют «посевным» грантом, когда молодой человек, молодой учёный в первый раз обращается в фонд.

Это был РФФИ, а вообще благодаря Вашей поддержке, внебюджетным и бюджетным средствам научные фонды в прошлом году имели наполнение 40 миллиардов.

У нас было шесть тысяч заявок в РФФИ, 2,5 тысячи молодых учёных получили поддержку. Это первый раз, когда обратились 500 [специалистов] за возможностью поехать в какие-то научные центры на стажировку. Это очень важное начало для молодых.

Второе важнейшее начало для молодых – это то, что они принимают участие в мегагрантах. На сегодняшний день у нас 160 лабораторий, это тоже выполняется благодаря Вашим поручениям, в 2017 году будет ещё 40. Итого у нас 200 центров в 79 университетах. Таким образом, мы охватываем почти всю территорию нашей страны.

Плюс самое важное, что руководителями лабораторий являются наши учёные, которые вернулись или работают, продолжают работать и там, и здесь. Самое важное, что они формируют [научные] школы – сейчас это пять тысяч человек, и там есть молодые учёные: две тысячи человек аспирантов, 800 студентов, и эта система продолжает развиваться.

Конечно, колоссальную поддержку составляют президентские гранты, потому что и кандидаты наук – 600 тысяч [в год], доктора – один миллион [в год], аспиранты – 22 800 рублей [в месяц] – всё это, конечно, очень сильная материальная поддержка для того, чтобы остаться в науке, служить ей.

Ещё есть другие вещи, которые затрагивают уже правовые аспекты, потому что мы вышли на систему, – считаю, что это наш определённый успех, пока небольшой, но успех, – когда на нашем портале все научные и образовательные организации высшей школы вывешивают вакансии. Их может быть 800 в течение одного месяца. Это прозрачная конкурсная система, которую мы отсматриваем, отслеживаем, и мы можем точно говорить, что сейчас идёт конкурентная борьба за молодого учёного.

Очень важный момент, который мы запустили в этом году, – это уже новое, для того чтобы им давать возможность расти дальше, – это система постдоков. То есть он защитился, он молодой кандидат. Где ему начать своё научное поприще?

Мы отобрали 2,5 тысячи заявок, взяли, посмотрели – 444 дали возможность работать, получать деньги, работать по своей теме два-три года. Причём 120 заявок у нас от организаций. Это тоже очень большой плюс.

Ещё хотела с радостью Вам сказать: первый раз (это уже студенческая наука) ЮФУ – Южный федеральный университет, ректор мне сообщила, – получил за право использовать результаты интеллектуальной собственности 200 миллионов в прошлом году. Это совершенно новые горизонты, это вообще новое слово в отношениях с бизнесом, выстраивание новой модели.

Мне очень хотелось сказать, что у нас есть ещё один амбициозный проект, отчасти амбициозный. Наши молодые математики – филдсовские лауреаты, это питерская школа, приходили в Министерство и советовались вот по какому поводу.

Количество статей растёт, но если в других научных отраслях – 52 процента молодых учёных, то в базовой математике – 37, плюс упала на 13 процентов защита диссертаций. Без базовой математики невозможна физика, биотехнологии, невозможно ничего.

И они придумали очень интересный проект, который мы запускаем, он называется «Региональный математический центр» – 10 площадок, региональные университеты. Выезжает команда: крупный математик, вокруг него пять кандидатов, аспиранты и студенты-магистранты.

Они выбирают площадки и начинают создавать маленькие научные ростки, преподавая там и работая семестр, полгода, а может быть, и два семестра, в течение года. Молодые ребята оттуда имеют возможность стажироваться в наших лучших институтах: Стекловском, Ландау, в наших университетах, – и таким образом эта школа потихонечку, как бусинки, собирается. Важно, что это обращение было от самих [молодых учёных], то есть они болеют за это душой, и думаю, что с таким подходом мы проект этот тоже осуществим.

И, наверное, последнее. Работая над уже действительно реальным осуществлением Стратегии научно-технологического развития России, которую Вы подписали, которая открыла перед нами совершенно иные горизонты развития науки, мы поставили перед собой амбициозную задачу – от исследования до конечного продукта.

На сегодняшний день мы имеем уже 100 организаций, организаций бизнеса, которые готовы с нами работать. Это не только самые крупные, которые всегда нас поддерживали («Росатом», «Роскосмос»), но и мелкие организации, которые интересны для молодых учёных.

Хочу сказать, это тоже новое, мы проанализировали и получили [данные]: маленькие технологические компании, получив от нас определённые субсидии, через какое-то время не только их возвращают, но и идут в плюс. Молодые ребята с удовольствием в них работают, потому что на сегодняшний день заинтересованность именно в таких небольших, но очень видимых результатах совершенно очевидна.

Но при этом фундаментальная наука продолжает развиваться, и процент молодых [учёных] увеличивается. На сегодняшний день это реально ощутимый результат, без всякого преувеличения.

В.Путин: Наука молодеет.

О.Васильева: Да, молодеет, и это здорово.

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