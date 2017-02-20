Художник смотрит на мир глазами любви

Об этом сказала юная художница Полина Барсукова на своей первой персональной выставке, открывшейся в родном Чапаево.

— Моя мечта стать художником сбывается, — призналась Полина. — Не поверите, но с ранних лет я осознавала, что иду каким-то своим, особым, неповторимым путём, отражая его в карандашных рисунках...

В пять лет Поля стала посещать художественную школу имени Д.И. Каратанова в Абакане. По её окончании на семейном совете было решено, что она продолжит получать художественное образование в Суриковском училище в Красноярске. Девушка окончила его с отличием, и снова в дорогу — в город мечты, в Санкт-Петербург, в Академию художеств имени И.Е. Репина.

— Мои любимые жанры: портреты и пейзажи. Пейзаж — это желание побыть наедине с самим собой, желание собраться с мыслями, привести душу и тело в состояние гармонии. А портреты? Люблю рисовать обыкновенных людей. Вот, например, моряк на отдыхе, ветеран, пришедший с войны, любимый дедушка...

— Полина, а когда рука тянется к кисти? Когда приходит вдохновение?

— Вдохновение — сложная тема. Чаще всего надо себя заставлять работать. Садиться и работать. А если вдруг что-то пойдёт не так, картина или набросок будут смяты и уничтожены. Это нормально.

— Твои планы на ближайшее будущее?

— Хочу писать картины, развиваться. Эта выставка — моя первая попытка рассказать о себе, о родном селе, где я родилась и выросла, о земляках. Если хоть у одного человека, увидевшего мои картины, промелькнут светлые мысли в голове, значит, я на правильном пути... Конечно, посвящаю выставку моей семье, которая дала заветную путёвку в мир искусства!

Склонность Полины к рисованию заметили родители, поддержали педагоги, а дальше она уже пошла сама, уверенная в своих способностях видеть мир. Каким она его видит, можно судить по многочисленным работам — от простых, может быть, даже наивных, до серьёзных.

Сейчас художница пишет портреты в разных техниках, делает копии картин, расписывает стены, профессионально занимается аквагримом.

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