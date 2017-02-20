Женщина на Камчатке погибла после того, как ее 2 км тащил за собой автобус

Пассажирский автобус в Петропавловске-Камчатском около двух километров тащил за собой женщину, которую прищемило дверью, в результате чего потерпевшая скончалась, полиция Камчатки начала доследственную проверку, сообщила сотрудник пресс-службы управления МВД России по Камчатскому краю Алла Иванова.

Она отметила, что водитель начал движение с автобусной остановки с открытой дверью, из салона выпала 52-летняя женщина, которой после этого защемило ногу дверью. Автобус протащил пострадавшую по проезжей части около двух километров. Женщину срочно госпитализировали с многочисленными травмами, однако спасти ее жизнь врачам не удалось, передает ТАСС.За рулем автобуса был местный житель 1959 года рождения, имеющий большой стаж. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.

«ГИБДД проверяет деятельность индивидуального предпринимателя, которому принадлежит автобус. Также проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит причинно-следственную связь между смертью женщины и полученными травмами в результате инцидента», - сказала Иванова.

После проверки материалы будут переданы в следственное управление СК РФ по Камчатскому краю, будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела.

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