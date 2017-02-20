Житель Абакана больше 20 лет хранил ртуть и искал на неё покупателя

Когда клиент наконец-то нашёлся, состоятся сделке помешали полицейские. Теперь абаканцу грозит до 3 лет лишения свободы.

По предварительной информации, житель Абакана больше 20 лет хранил дома ртуть, не соблюдая мер безопасности. Некоторое время назад мужчина решил избавиться от токсичного металла и стал искать на него покупателя. Клиент нашёлся, владелец ядовитого вещества договорился с ним о сделке. В момент продажи опасного товара абаканца задержали сотрудники управления наркоконтроля МВД по Хакасии. Полицейские изъяли у жителя республиканской столицы 26 килограммов ртути, которая хранилась в трёх специальных колбах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Абаканцу, 20 лет хранившему ртуть, грозит до 3 лет лишения свободы.

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