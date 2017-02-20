Житель Абакана не получил компенсацию за ДТП на скользкой дороге

20.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Верховный суд Хакасии отменил решение Абаканского городского суда о возмещении вреда, полученного в результате повреждения автомобиля на скользкой дороге.

 

 

 

В городской суд  с иском  к администрации  Абакана, управлению коммунального хозяйства и транспорта, Спецавтобазе ЖКХ обратился  попавший в ДТП водитель.  Он утверждал, что его автомобиль получил  повреждения  из-за ненадлежащего содержания автомобильной дороги ответчиками, а именно, в результате образования гололеда и отсутствия подсыпки. Суд первой инстанции  взыскал с МБУ «Спецавтобаза ЖКХ» 332 945 рублей. Однако апелляционная инстанция  отменила решение,  указав, что достаточных доказательств ненадлежащего состояния  дороги и причинно-следственной связи между бездействием ответчика  и  последствиями, материалы дела не содержат, сообщили в пресс-службе Верховного Суда Хакасии.

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