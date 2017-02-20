Житель Абакана не получил компенсацию за ДТП на скользкой дороге

Верховный суд Хакасии отменил решение Абаканского городского суда о возмещении вреда, полученного в результате повреждения автомобиля на скользкой дороге.

В городской суд с иском к администрации Абакана, управлению коммунального хозяйства и транспорта, Спецавтобазе ЖКХ обратился попавший в ДТП водитель. Он утверждал, что его автомобиль получил повреждения из-за ненадлежащего содержания автомобильной дороги ответчиками, а именно, в результате образования гололеда и отсутствия подсыпки. Суд первой инстанции взыскал с МБУ «Спецавтобаза ЖКХ» 332 945 рублей. Однако апелляционная инстанция отменила решение, указав, что достаточных доказательств ненадлежащего состояния дороги и причинно-следственной связи между бездействием ответчика и последствиями, материалы дела не содержат, сообщили в пресс-службе Верховного Суда Хакасии.

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