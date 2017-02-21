10 вежливых ответов всем либералам и русофобам

Патриотам не нужно прибегать к нецензурной лексике. Мы, в отличие от вас, русофобов, умеем опустить вежливо и красиво.

Русофобия подразумевает негативное, предвзятое отношение к русской нации и всем ее представителям. Последние несколько лет русофобия стала настоящим модным веянием на всем Западе, во многом благодаря иностранным СМИ и политикам. Эту моду активно подхватывают отдельные люди и движения либерального толка в России. Как правило, они любят составлять списки или пункты, в которых описывают все, что им не нравится в РФ, дополняя их сумасбродными обвинениями и откровенной ложью. Блогер PORA_VALIT решил переплюнуть всех и собрал в своем «чревопосте» все самые ярые русофобские штампы.

Так какие же это штампы и почему они ничего не стоят?

Пункт 1. Российская власть и президент

Русофобы в России считают, что президентом не стоит делать человека из обычной семьи, у которого было обыкновенной детство, потому что при достижении этой должности он может потерять голову от власти и денег. Особенно такие «кадры» любят упоминать о якобы 40 или 250 млрд долларов (разница в более, чем 6 раз!), которые украла нынешняя власть и лично президент.

Стоит задаться несколькими вопросами. Во-первых, откуда такие данные? Как всегда – ЦРУ сообщает, но источники не называет, потому что это тайна? Во-вторых, полагаю, что если угодить этому пункту и дать власть представителю элиты, то с чего вдруг он будет думать о простых людях? Уверен, что те же «либеройдные» граждане начнут кричать о том, что им нужен президент «от народа», а не представитель интересов элиты.

Пункт 2. Преступность

Эти же люди любят говорить о преступности, ссылаясь на отчеты разных НКО и «мировые шкалы». Так, один из таких русофобов приводит данные согласно мировой шкале преступности по количеству убийств, в которой у России стоит индекс 8,7, а в той же Украине – 5,2 балла.

Знает ли наш персонаж, что отчеты многих НКО, например Freedom House, публикующей свои выводы об уровнях свободы, политизированы и лживы? Кроме того, вовсе не ясен алгоритм расчета. Неужели его не удивляет, что индекс Украины, где в самом разгаре идет гражданская война, и люди «пачками» убивают друг друга, оказался заметно ниже России, где, как говорится, «тишь да гладь»?

Пункт 3. Жилье

Жилье – одна из любимых тем русофобов, хлебом не корми. По их заверениям, в России самая страшная ипотека в мире, и купить квартиру в Москве обычным «Ване и Мане» просто невозможно, или же это выплаты на «100-400 лет».

Наверное, нашему русофобу следует более внимательно следить за рынком недвижимости в РФ и новостями, в которых активно обсуждается снижение ипотечной ставки на рекордный для современной России уровень. Одна из причин этого – конечно, кризис. Кроме того, наверное, нашему русофобу стоит узнать об инструментах погашения ипотеки. Например, часть суммы можно отдать за счет материнского капитала. Да и не стоит забывать, что в той же «просвещенной Европе», на которую русофобы всех мастей постоянно кивают, ипотека выдается как раз на сотню-другую лет, и выплачивают ее несколько поколений в семье.

Пункт 4. Законы

Законы – не менее любимая и богатая тема для русофобского вечера. Постоянно муссируется неисполнение законов и критикуется законодательная власть в России, которая занимается «всякими законами о борьбе с курением и матами».

Стоит сказать, что законы не исполняются не только в России. Кроме того, чем же нашему русофобу так помешали запреты курения и мата в общественных местах? Видимо, наш «герой» только и умеет, что курить на остановках и материться сквозь зубы на все вокруг, потому что именно окружающие виноваты в его нерадивой жизни. Не стоит забывать и то, что за 25 лет независимой России многие отрасли производства и сферы жизни остались без регулирующих законов, которые постепенно принимаются.

Пункт 5. Уровень жизни

Наши русофобы обожают ссылаться на всяческие отчеты и обработанные кем-то данные, без какого либо понимания, как эти данные обрабатываются и по каким экономическим законам живут в большом мире. Это русофобское невежество особенно проявляется в вопросе уровня жизни населения.

Один такой представитель сослался без всяких ссылок на данные за 2015 год, согласно которым Россия заняла 90 место по уровню жизни между Гватемалой и Лаосом. Раз наш автор ссылается без ссылок, то я открыл просто первую ссылку в поисковике по этому вопросу и увидел следующее.

Россия поднялась по уровню жизни в сравнении с 2014 годом на 10 пунктов, во многом благодаря показателю – образование. Отмечается, что в тот же год Великобритания опустилась на 2 пункта, Украина на 7 пунктов, США – на 1 пункт. При этом исследователи подчеркивают, что «данные рейтинга не говорят о том, что в одной стране жить плохо, а в другой – хорошо. Эта таблица показывает уровень жизни стран по совокупности нескольких показателей. Но, видимо, нашему русофобу неизвестны такие понятия, как совокупность. В итоге, по данным найденного рейтинга, Россия заняла в 2015 году 58-е место по уровню жизни из 142-х представленных позиций, а не 90-е, как написал русофобский автор.

Пункт 6. Дети-сироты

Русофобы неустанно в каждом разговоре кричат о количестве детей-сирот в России. Да, их много. Но количество детских домов увеличивается, а государство обеспечивает каждого выпускника интерната отдельной квартирой и стипендией.

Кроме того, причина плохо сложившейся жизни выпускников таких домов кроется не в материальных трудностях, потому что от государства они получают квартиру и стипендию, а в тяжелой социальной адаптации и воспитании, а это уже ответственность каждого человека. Собственно, не президенту же лично воспитывать всех детей-сирот? Так что претензия эта идет по части каждого россиянина, которому плевать на детей, а не по части государства, которое дает бесплатно выпускнику материальные ресурсы.

Пункт 7. Продолжительность жизни

Русофобские эксперты обожают говорить об уровне продолжительности жизни. Все тот же автор в одно предложение (как всегда без ссылки) написал, что Россия занимает 113 место в мире по продолжительности жизни. Откуда информация? Кто его знает!

Нашему «эксперту» стоит рассказать, что в 2015 году в России побит абсолютный рекорд средней продолжительности жизни за всю историю страны, даже советскую. Средняя продолжительность жизни мужчин составила 65,9 лет, женщин – 76,7 лет. В 2016 году она увеличилась еще на 8,5 месяцев. Об этом говорит Федеральная служба государственной статистики.

Кроме того, волны демографии – процесс длительный и затрагивает целые поколения, поэтому каким образом действующая власть, к примеру, отвечает за «демографическую яму», причины которой заложили те же «лихие» 1990-е годы? Вот пусть наш русофоб-либерал и благодарит своих сородичей по взглядам и идеалам.

Пункт 8. Российское телевидение

Русофобы обвиняют телевидение во всех смертных грехах. Дескать, не было бы его, то народ одумался бы сразу.

Во-первых, на ТВ есть много разных каналов и передач, а также всякие подписки на развивающие каналы, которых и бесплатно очень много. Во-вторых, как-то слабо верится, что если у власти окажется подобный либерал-русофоб, то он сам откажется от ТВ как средства донесения своей же позиции народу. Или он письмо каждому писать будет?

Очевидно, что в эпоху, когда интернет есть почти у каждого, эта претензия русофоба абсолютно несостоятельна.

Пункт 9. Российские блогеры

Неизвестно почему, но наши русофобы любят «гнать» на блогеров, которые пишут то, что им, русофобам, не нравится. И по их логике этих или даже всех блогеров надо на «заводы отправлять».

Это удивительный пункт. Во-первых, из какой пещеры вылез наш «герой»? Блогеры – это естественное развитие тех самых передовых телекоммуникационных технологий, за которые те же либералы постоянно ратуют. Во-вторых, «сослать на заводы» очень сильно отдает сталинизмом и той же самой диктатурой. Ну а в-третьих, блогеры бывают и русофобами – что прикажет делать с ними наш русофобский автор? Заставит нас возлюбить их насильно или тоже надо «сослать на заводы»?

Пункт 10. Прочие

Сюда русофобские авторы скидывают все без разбора и причин. Просто для кучи. Указывают экологию, грязь, хамство, маты, пьянство и прочее. Хотя парой пунктов назад этот же автор ругал закон против «мата».

Вывод

Вот основные «вкусные» темы либералов и русофобов, которые они обсасывают со всех углов в эфирах разных радио- и телепередач. Как видно, большая часть их критики абсолютна невежественная и опровергается так же легко, как эти доводы ими же придумываются.