Шойгу ответил Фэллону, призвавшему Россию не «совать лапы в Ливию»

21.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявление британского коллеги Майкла Фэллона о том, что Запад не хочет, чтобы "медведь совал свои лапы в Ливию": по словам Шойгу, вряд ли "в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю".

"Если продолжать "звериную" тему. Что у них на гербе — лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю", — сказал Шойгу с улыбкой, отвечая на вопросы студентов в МГИМО.

Ранее Фэллон заявил, что Запад не устраивают контакты России с Ливией. По мнению британского министра, таким образом Москва "проверяет Запад на прочность, проверяет альянс".

  
"Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы", — процитировала тогда Daily Mail выдержку из выступления Фэллона на Мюнхенской конференции по безопасности.

РИА Новости

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