25 февраля на «Чёрном кольце» вновь загудят моторы, засияют звёзды гоночной Сибири

21.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Федерация автоспорта Хакасии приглашает участников и зрителей на финальные заезды чемпионата республики по зимним трековым автомобильным гонкам.

Как и всегда, мастерам из Красноярска, Канска, Ачинска, Кемерова будет мощно противостоять сборная Хакасии. Их всех ждёт острая бескомпромиссная борьба с непредсказуемым финалом. Это славная традиция «Чёрного кольца». 

Программа соревнований:

09.00 – 10.00   Регистрация участников         

09.00 – 10.00  Технический и медицинский контроль

10.00 – 11.45  Квалификационные заезды

11.45 – 12.00  Построение участников

12.00 – 12.15  Открытие соревнований

12.15 – 16.30  Финальные заезды

17.00 – 17.30  Награждение

 

 

 

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