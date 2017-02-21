25 февраля на «Чёрном кольце» вновь загудят моторы, засияют звёзды гоночной Сибири

Федерация автоспорта Хакасии приглашает участников и зрителей на финальные заезды чемпионата республики по зимним трековым автомобильным гонкам.

Как и всегда, мастерам из Красноярска, Канска, Ачинска, Кемерова будет мощно противостоять сборная Хакасии. Их всех ждёт острая бескомпромиссная борьба с непредсказуемым финалом. Это славная традиция «Чёрного кольца».

Программа соревнований:

09.00 – 10.00 Регистрация участников

09.00 – 10.00 Технический и медицинский контроль

10.00 – 11.45 Квалификационные заезды

11.45 – 12.00 Построение участников

12.00 – 12.15 Открытие соревнований

12.15 – 16.30 Финальные заезды

17.00 – 17.30 Награждение

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