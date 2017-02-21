Абаканцев научат выращивать «зеленую аптеку»

Кандидат биологических наук Борис Налобин прочтет лекцию «Выращивание лекарственного сырья на даче и приусадебном участке».

Как обустроить на даче собственную «зеленую аптеку»? Где и как разместить грядки с лекарственными растениями? Что на них посадить, как ухаживать? Как правильно заготавливать лечебное сырье? Ответы на все эти вопросы слушатели получат на лекции 28 февраля в библиотеке музыкального колледжа им. Н.Ф. Катанова. Вход свободный, сообщили в республиканской библиотеке.

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