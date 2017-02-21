Абаза — территория опережающего развития

Министерство экономического развития России официально одобрило и подтвердило заявку Республики Хакасия на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Абаза ею станет с момента подписания постановления правительства РФ.

— Это настоящая победа, которая должна очень серьёзно повлиять на благополучие абазинцев, — прокомментировал решение минэкономразвития РФ глава Хакасии Виктор Зимин. — Я благодарю свою команду, которая проделала огромную подготовительную работу. Сегодня мы добились успеха, получили решение федерального центра, но уже завтра нам предстоит новый пласт работы, связанный с реализацией всех тех проектов и программ, которые в течение длительного времени защищались в Москве. Нам дали реальную возможность привлечь для решения многих проблем города ресурсы федеральных структур, стать привлекательными для инвесторов, которые за счёт размещения на территории Абазы своих производств смогут претендовать на особые условия ведения экономической деятельности. Уверен, абазинцы почувствуют реальные перемены к лучшему уже в самом ближайшем будущем.

— Впереди у нас очень много работы, даже больше, чем на момент проработки заявки, — подтвердила министр экономики Хакасии Татьяна Пауль. — У нас есть год для того, чтобы выполнить первые обязательства — осуществить капитальные вложения на сумму не менее 200 миллионов рублей. Дальше — больше.

То, что в моногороде, каким является Абаза, будет обеспечен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, позволит привлечь крупных инвесторов, в том числе иностранный капитал. А это новый уровень развития деревообрабатывающей и пищевой промышленности, туризма, это новые виды деятельности.

Создание ТОСЭР, кроме того, позволит Хакасии привлечь дополнительные федеральные ресурсы из Фонда развития моногородов, Фонда содействия реформированию ЖКХ, программ минэкономразвития и минпромторга России.

— Реализация механизма ТОСЭР означает возможность создания устойчивой диверсифицированной экономики города. Сосредоточение всех форм поддержки — как федерального, так и регионального уровня — позволит получить максимальный синергетический эффект, — сказала Татьяна Пауль.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







