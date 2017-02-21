Актриса и любимица Гитлера Марика Рёкк оказалась советской разведчицей

Как передает РИА Новости, ее завербовал Хайнц Хоффмайстер, который на тот момент уже работал на СССР.

Во главе разведывательной сети стоял советский разведчик Ян Черняк, среди агентов которого числились именитые банкиры, военные, государственные чиновники, а также известная актриса Ольга Чехова.

Кинокарьера Рёкк в Третьем рейхе началась в 1935 году, когда она снялась в фильме "Легкая кавалерия". Вскоре она стала одной из любимых актрис фюрера и ей даже приписывали роман с министром пропаганды Йозефом Геббельсом.

По окончании Второй мировой войны за тесную связь с нацистским руководством на два года ей запретили сниматься в кино. В 1951 году Рёкк заявила, что заканчивает свою актерскую карьеру и хочет открыть собственный бутик в Дюссельдорфе, для того, чтобы продавать изделия из швейцарской шерсти.

Однако рассекреченные документы свидетельствуют, что немецкая контрразведка не поверила актрисе, придя к выводу, что это лишь хитроумный ход, который позволил Рёкк и дальше работать на СССР.

Российскому зрителю Марика Рёкк лучше всего известна по телесериалу "Семнадцать мгновений весны", в котором показывают фрагмент с участием актрисы из фильма "Девушка моей мечты" — Штирлиц смотрел эту киноленту 27 раз, поскольку кинотеатр, где ее крутили, был местом его встречи со связником.

С ней же связано и само название романа Юлиана Семёнова: "Семнадцать мгновений апреля, — транслировали по радио песенку Марики Рёкк, — останутся в сердце твоем".

Умерла Марика Рекк 16 мая 2004 года в австрийском городе Бадене от инфаркта в возрасте 90 лет.