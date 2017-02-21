Американским чиновникам позволено убивать

Минувшую пятницу 17 февраля, возможно, ещё впишут в чёрную книгу преступлений против человечности. В этот день Калифорнийский апелляционный суд постановил, что закон разрешит совершить тебе любые преступления и нарушать как законы США, так и законы любой другой страны, если ты государственный чиновник Соединённых Штатов Америки.

Акт более позорный и унизительный для народа США и правосудия этой страны трудно было бы придумать. Об этом сообщило канадское издание Global Research, подчеркнувшее, что теперь в США «закон позволяет государственным служащим нарушать международное право и совершать самые гнусные поступки».

Поводом для скандального решения послужил судебный иск матери четырёх детей из Ирака Сундуз Шакер Салех (Sundus Shaker Saleh), в котором она потребовала призвать к ответу бывшего президента США Джорджа Буша, бывшего вице-президента Дика Чейни и других высших чиновников правительства за агрессию против её страны.

Сундуз Шакер Салех бежала с детьми в Иорданию во время вторжения США в Ирак в 2003 году. Поводом для агрессии послужила, как все помнят, провокация, сопровождавшаяся широким распространением дезинформации о том, что Ирак располагает оружием массового поражения. Кончилось это гибелью сотен тысяч иракцев, а то, что никакого оружия массового поражения не нашли, никого уже потом не интересовало. Иракская мать, потерявшая родину, хотела добиться справедливости в суде самого справедливого, как она верила, государства мира. Она подала иск в Сан-Франциско ещё три года назад. В минувшую пятницу он был отклонён калифорнийским апелляционным судом по основаниям, которые заслуживают того, чтобы их воспроизвести.

«Действия, которые предпринял Буш и его администрация в связи с иракской войной, были частью их официальных обязанностей, - заявила судья Сьюзен Грабер в своем решении. – Закон 1988 года, известный как Westfall Act, покрывает даже такие отвратительные акты как забивание федеральным маршалом насмерть закованных в наручники заключенных».

Федеральные маршалы – это подразделение Министерства юстиции США, обеспечивающее деятельность федеральных судов, розыск, арест и надзор за содержанием федеральных преступников. То есть служители американского правосудия. А Westfall Act – это закон, принятый американским конгрессом ещё при Рейгане, в 1988 году, для того, чтобы оградить от преследования по закону любого чиновника, находящегося на государственной службе. Даже если он намеренно уничтожит народ. Не американский.

Соб. корр. ФСК