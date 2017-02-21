Белоруссия пообещала карать за паспорта ДНР и ЛНР

Въезд в Белоруссию по документам Донецкой и Луганской народных республик невозможен, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский агентству БЕЛТА.

По его словам, пересечь госграницу Белоруссии "возможно только по документам, которые дают на это право", что "закреплено в международных и двусторонних договорах".

"При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем", — заявил он.

Иностранные граждане, нарушившие правила пребывания и проезда через Белоруссию, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, добавил Бычковский.

Президент Владимир Путин 18 февраля подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Указ будет действовать до политического урегулирования в этих районах.

В Кремле подчеркнули, что решение продиктовано гуманитарными соображениями. МИД России заявил, что международное право не запрещает признание документов, необходимых для реализации прав и свобод граждан, выданных властями, которые международно не признаны.