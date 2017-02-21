Чучело Масленицы сожгут во всех муниципалитетах Хакасии

Праздничные гуляния пройдут во всех районах республики. Масленичная неделя уже началась, а закончится 26 февраля: Прощёным воскресением.

В Абакане мероприятие состоится 25 февраля в Черногорском парке, в 13:00. Выступят местные ансамбли, пройдут народные забавы, а также ярмарка декоративно-прикладного творчества, меда и варенья. Кроме того, традиционное гулянье, мастер-классы по изготовлению куклы из соломы пройдут и в жилых районах Абакана.

Нижняя Согра – 20 февраля

Западный – 21 февраля

Полярный – 21 февраля

Гавань – 22 февраля

Также в субботу Масленица состоится в Белом Яре. Развлекательные и спортивные мероприятия начнутся в 11:00 на площади возле Дома культуры. В этот же день праздник пройдет и в Таштыпском районе, в музее «Казачья усадьба». В программе: изготовление обрядовой куклы-масленицы, ярмарка блинов и других яств, соревнования, старинные забавы. Начало в 13:00.

В последний день недели, 26 февраля, на праздник ждут гостей и в остальных муниципалитетах Хакасии. В воскресенье, в городском парке Черногорска, с 8 утра начнётся ярмарка, а с 11:00 – официальная часть мероприятий.

Усть – Абаканский район порадует жителей двойным праздником: 26 февраля в 12:00 на рыночной площади Усть – Абакана пройдет «Широкая Масленица». В программе: театрализованное представление, праздничный концерт, конкурсы, сжигание чучела. В это же время в конно–туристическом комплексе «Золотая подкова» будут народные гулянья с песнями, плясками, конкурсами, катаниями на лошадях.

В Саяногорске, на набережной старого Амыла, в последний Масленичный день с 12:00 можно принять участие в конкурсе на лучшее чучело и куклу праздника, а также посмотреть концертную программу и прогуляться по рядам ярмарки.

В поселке Майна, на площади СКД, 26 февраля состоится Масленица со своей музыкальной программой, ярмаркой и забавами. Начало в полдень.

В селе Бея воскресенье начнется с традиционных праздничных мероприятий, а также с ярмарки сельскохозяйственной продукции. Место и время проведения - площадь перед Администрацией и районным Домом культуры, 11:00.

26 февраля в 12.00 на площадь Торжеств приглашает и Абаза, а Сорск зовет на праздник в полуденное время на городскую площадь.

В Бограде и поселке Копьево мероприятия пройдут в этот же день с 11 утра, на площади ДК. Гости смогут отведать бесплатные блинчики, поучаствовать в народных гуляниях и посмотреть театрализованное представление.

В Аскизе празднование начнется все в тот же день – 26 февраля, в 12.00, на площади перед Домом культуры, а в селе Бельтирское Аскизского района - в 13.00, на территории ДК.

Ширинский район проводы весны перенес на 8 марта, на озеро Орлово, где пройдут конно-спортивные состязания на льду, театрализованные представления, соревнования по подледному улову рыбы, ярмарка-продажа сельскохозяйственной продукции.

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