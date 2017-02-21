Демократия по-французски: в штаб-квартире партии Марин Ле Пен проводятся обыски

21.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Демократия по-французски: в штаб-квартире партии Марин Ле Пен проводятся обыски

Французская полиция проводит обыски в штаб-квартире партии «Национальный фронт», лидером которой является кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Об этом сообщает France 24.

По данным телеканала, обыски связаны с расследованием о растрате денежных средств Европарламента.

«Это выглядит, как операция СМИ, целью которой является нарушение хода президентской кампании и подрыв авторитета Ле Пен на выборах, которая набирает популярность как в первом, так и во втором туре», — заявили в «Народном фронте».

В партии подчеркнули, что ранее уже проводились обыски, в ходе которых не было выявлено ничего запрещённого.

Если бы французские власти так энергично ловили террористов, как запугивают оппозиционных политиков, то не было бы тех жутких терактов, унёсших сотни жизней ни в чём не повинных людей...

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