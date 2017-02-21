Госпереворот в России запланирован паразитами на 3 марта

Монархический библейский проект никак не успокаивается – на 3 марта запланирован госпереворот в России. В 2017 году это будет первая попытка. Напомним, в 2016 году таких попыток было три: в марте, в мае и в сентябре. Обо всех случаях газета «Президент» писала. После каждой публикации соответствующие генералы лишались своих постов.

Но в 2016 году отставки хватало, а в 2017 – уже не хватает. Изменилась международная конъюнктура. В США к управлению страной пришёл Дональд Трамп, который стал ярым врагом библейского проекта и библейской «нации».

Теперь бедные евреи, обиженные в США, намериваются захватить себе новую страну – Россию. Для такого захвата здесь всё уже готово – на монархический престол пытаются возвести Марию Владимировну Гогенцоллерн, типа «Романову».

Вся верхушка РПЦ состоит на службе у неё, многие государственные чиновники питаются с её руки.

Странно, почему Российское государство не расстреливает их за резко антигосударственную деятельность? Не думаю, что мазохизм…

Иван Орлов