Как получить гражданство РФ

До 1 января 2020 года продлён срок действия норм федерального закона от 31 мая 2002 года № 62 «О гражданстве Российской Федерации», направленных на урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории России.

К указанным категориям граждан относятся:

а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в гражданстве СССР, прибывшие в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретшие гражданства Российской Федерации в установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;

б) дееспособные дети лиц, указанных в пункте «а», достигшие возраста 18 лет, если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;

в) дети лиц, указанных в пункте «а», не достигшие возраста 18 лет, если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;

г) совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся под опекой лиц, указанных в пункте «а», если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;

д) лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие паспорт гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года, у которых впоследствии полномочным органом, ведающим делами о гражданстве Российской Федерации, не было определено наличие гражданства РФ, имеющие гражданство иностранного государства, при условии отсутствия у них действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.

Вышеперечисленные лица принимаются в гражданство Российской Федерации без представления разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Глава VIII.1 федерального закона также устанавливает условия и порядок признания гражданами Российской Федерации проживающих на территории Российской Федерации лиц, имевших гражданство бывшего СССР, получивших паспорт гражданина Российской

Федерации до 1 июля 2002 года и не приобретших гражданства РФ в установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного государства или действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве, а также их несовершеннолетних детей.

Для урегулирования своего правового статуса гражданину необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции МВД России по месту жительства или месту пребывания (при наличии регистрации по месту жительства или месту пребывания) либо по месту фактического проживания в случае отсутствия регистрации по месту жительства или месту пребывания.

Справка

Для получения более подробной информации вы можете обратиться в управление по вопросам миграции МВД по Республике Хакасия по адресу: г. Абакан, ул. Вяткина, 3, каб. 311, 314, или по телефону: 8 (3902) 22-01-15.

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