Когда дома тепло…

В январе в Боградском районе две девочки 15 и 16 лет, учащиеся ПУ-13 села Боград, не вернулись в общежитие с прогулки вечером. Воспитатели сообщили об этом в полицию.

Уже на следующий день днём одну из совершивших самовольный уход девочек обнаружили в Черногорске. Спустя несколько часов было установлено и местонахождение второй девушки. Она также находилась в городе угольщиков.

В ходе беседы с подростками выяснилось, что отправиться в город предложила старшая из них, а младшая решила поддержать подругу. Разыскать девушек за короткий срок удалось благодаря плотному взаимодействию полиции, субъектов профилактики и администрации учебного заведения.

Проблема самовольных уходов подростков остаётся одной из наиболее актуальных в работе инспекторов по делам несовершеннолетних. Зачастую на такие поступки детей толкает желание почувствовать себя взрослыми, самостоятельными, самоутвердиться. Психологи называют подобное поведение детей показателем повышенной тревожности, прогрессирующей отчуждённости и наличия у подростка склонности к асоциальному поведению. Тогда, советуют специалисты, родителям следует задуматься о собственном поведении.

Однако самой главной причиной детских самовольных уходов педагоги-психологи называют нарушение детско-родительских отношений и дают следующие рекомендации:

1. Говорите с ребёнком! Начните с малого — спросите, как прошёл его день, что было хорошего, какие проблемы, трудности произошли.

2. Помните: всё, что для взрослых — бессмыслица, для ребёнка — важно.

3. Воспринимайте подростка как самостоятельного, взрослого человека, уважайте его как личность.

4. Найдите совместное занятие с детьми, например, запишитесь в бассейн или спортивный зал.

5. Ни в коем случае не бейте ребёнка, ведь он не сможет самостоятельно преодолеть трудности без любви и понимания.

6. В целях предупреждения повторных уходов необходимо точно знать местонахождение несовершеннолетнего, телефоны и адреса его друзей. Не разрешайте ему находиться на улице без присмотра после 22 часов, планируйте и организуйте его досуг.

Если ребёнок всё-таки ушёл и не отвечает на ваши телефонные звонки, необходимо обзвонить его друзей и знакомых, уточнить, нет ли его в образовательном учреждении, обзвонить близлежащие лечебные учреждения, справочную скорой помощи, и если поиск результатов не дал — обратиться за помощью в полицию.

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