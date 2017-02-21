Комиссия лжеакадемиков РАН намерена опровергнуть вред ГМО

21.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Комиссия лжеакадемиков РАН намерена опровергнуть вред ГМО

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований собирается издать меморандум, опровергающий информацию о вреде генно-модифицированных продуктов (ГМО). Об этом RT рассказал возглавляющий комиссию Евгений Александров.

Он отметил, что ГМО, с точки зрения комиссии — "магистральный путь развития человечества", причем в случае отказа от таких продуктов населения Земли, по его словам, может сократиться до одного миллиарда.

Связанные с ГМО Александров назвал "невежеством". "Человечество давно вымерло бы с голоду, если бы не занялось генным модифицированием", — отметил он.

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