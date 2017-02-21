Лимит исчерпан: россияне обвалили рынок кредитных карт

Объем рынка кредитных карт в России по итогам 2016 года составил 999 млрд рублей – это минимальный показатель за последние три года. В прошлом году этот рынок сократился почти на 34 млрд рублей. Таковы результаты исследования "Тинькофф Банка", основанного на данных Банка России.

Последний раз объем рынка кредитных карт был меньше 1 трлн рублей 1 января 2014 года, тогда он составил 990 млрд рублей. В четвертом квартале прошлого года рынок упал на 17,2 млрд руб. А в декабре сократился на рекордные в завершившемся году 22,9 млрд рублей – сказалось желание владельцев карт выплатить долги перед новым годом.

Достигнув максимального объема в конце 2014 года (1 156 млрд руб.), рынок кредитных карт в течение 2 лет переживает падение, отмечают аналитики "Тинькофф банка". По данным Банка России, рынок необеспеченного кредитования, включая карты, в целом сократился в 2016 на 2,6%.

Банки-монолайнеры и переток портфеля

"Сокращение рынка в 2016 году можно объяснить снижением портфелей у ряда игроков, работавших с subprime-сегментом. При этом общая ситуация улучшается, что связано со снижением роста просрочки и увеличением объема продаж", — отмечает Александр Бородкин, вице-президент, начальник управления кредитных карт ВТБ24.

Падение рынка эксперты ВБТ связывают и со снижением кредитных портфелей у банков-монолайнеров (банков, делающих ставку на один сегмент — потребительские кредиты), в то время как остальные банки не успели компенсировать падение рынка.

Свою долю в сокращение портфеля внесла и программа рефинансирования, которая массово предлагалась банками во второй половине 2016 года.

"Это привело к частичному перетоку кредитного портфеля из карт в кредиты наличными", — поясняет Иван Пятков, вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM банка ВТБ.

К долгам — с опаской

Но дело не только в банках: сами клиенты стали осторожнее использовать кредитки. В кризисной ситуации граждане все более взвешенно подходят к кредитным продуктам и стремятся избавиться от тех долгов, что уже есть.

"В условиях снижения реальных доходов люди с осторожностью относились к новым кредитным обязательствам, что ограничивало спрос на кредитные карты и желание скорее погасить существующую задолженность", — отмечает Алексей Драчинский, начальник управления карточных продуктов банка "Хоум Кредит".

По данным Росстата, реальные доходы населения в 2016 году сократились на 5,9% по сравнению с предыдущим годом.

По подсчетам Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за 2016 год доля закредитованного трудоспособного населения достигла 61%. Каждый второй работоспособный житель России обременен хотя бы одним займом.

Впрочем, аналитики отметили некоторое уменьшение объема просрочки. По оценкам Национального бюро кредитных историй, просрочка "90+", платежи по которой не вносятся свыше 90 дней, по кредитным картам снизилась к концу года до 13,8% - минимального за год уровня.

Больше карт, меньше денег

Позитивные сдвиги есть и в том, какую часть дохода россияне тратят на обслуживание кредитов. За два последних года доля российских заемщиков, которые отдают на обслуживание кредитов более половины ежемесячного дохода, сократилась с 13,7% до 9,8%. Это данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Интересно, что доля кредитных карт в общем количестве открытых кредитов больше половины: в III квартале 2016 года она впервые превысила 50%, за год увеличившись с 44,7%. Как подсчитали в ОКБ, из более чем 75 млн вновь открытых кредитов (это и кредиты наличными, и ипотека, и автокредиты) более 38 млн пришлось именно на карты.

Эксперты объясняют: в кризисное время для банков, когда розничное кредитование падает, "кредитки" — один из драйверов этого рынка и способ избежать рисков. Выдаются они в первую очередь, клиентам банков с хорошей кредитной историей и с подтвержденным доходом, и сотрудникам организаций - зарплатных клиентов банков.

Аналитики, впрочем, указывают на то, что банки, стремясь поддержать качество своих активов, очень тщательно отбирали новых заемщиков и одобряли меньшие кредитные лимиты по картам.

Резон более обдуманно подходить к долговым обязательствам и у банков, и у их клиентов, определенно есть. Новые поправки, которые готовят в ЦБ, должны ограничить многих заемщиков в их стремлении набрать как можно больше кредитов. Они не смогут взять новый займ, не расплатившись со старыми долгами, если уровень долга превысит установленное значение. Кредитор, со своей стороны, не сможет взыскивать с должника больше 50% его дохода.