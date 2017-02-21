«Маэстро дипломатии»: западные коллеги вспоминают своёго оппонента Виталия Чуркина

Дипломаты всего мира сегодня скорбят вместе с российским Министерством иностранных дел. В понедельник в Нью-Йорке скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Иванович Чуркин. Он всегда твёрдо и последовательно отстаивал на мировой арене позицию Москвы и заслужил большое уважение своих коллег.

Совет Безопасности ООН принял заявление, в котором страны-участницы выразили соболезнования российской стороне, а также родным и близким дипломата.

«Члены совета скорбят о представителе, который провёл более сорока лет на дипломатической службе России, который возглавлял миссию страны при ООН более десяти лет и которому 21 февраля исполнилось бы 65 лет», — говорится в заявлении.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил РИА Новости, что был «шокирован и опечален» известием о кончине выдающегося дипломата.

«Несмотря на то, что мы недолго работали вместе, я высоко ценил возможность с ним сотрудничать. И мне будет очень не хватать его понимания ситуации, мастерства и дружбы. Я отдаю должное его вкладу в ООН и выражаю глубочайшие соболезнования его семье и родным, правительству и народу России», — отметил Гутерреш.

Бывший Генсек ООН Пан Ги Мун также принёс свои соболезнования в связи с уходом из жизни Виталия Чуркина, который, по его мнению, был «звездой интеллекта».

Отдельное письмо в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова направила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. В послании политик отмечает «огромный опыт и открытость» Чуркина.

«В качестве постпреда в Нью-Йорке он играл лидирующую роль в СБ ООН на протяжении более десяти лет <…>, был достойным собеседником в обсуждении множества ключевых для ЕС и ООН вопросов, в том числе тех, по которым мнения ЕС и России не всегда совпадали, сыграл важную роль в переговорах, которые привели к резолюции СБ ООН 2240», — говорится в письме представителя ЕС.

Генеральная Ассамблея ООН по инициативе её председателя Питера Томсона проведёт неформальную встречу, чтобы почтить память Виталия Чуркина. В своём сообщении в Twitter Томсон назвал Виталия Ивановича настоящим другом и заявил, что Россия и ООН «потеряли настоящего сына, умнейшего специалиста по международным отношениям».

Многие коллеги отмечали вклад, который российский дипломат внёс в дело построения мира в горячих точках планеты, например в Сирии и на Украине. Об этом, в частности, заявил постпред Великобритании при ООН Мэтью Рикрофт.

«Главные вопросы СБ ООН на неделе: Украина и Сирия. (Совбез ООН. — RT) никогда не будет прежним без Виталия Чуркина», — написал он в своём Twitter.

Дипломат добавил, что он абсолютно опустошён известием об уходе из жизни друга и коллеги.

Удивительное сочетание личностных и профессиональных качеств отметила постоянный представитель Никарагуа при ООН Мария Рубиалес.

«Виталий был удивительный дипломат. Он умел с достоинством и очень жёстко отстаивать позицию Российской Федерации в Совете Безопасности по любым международным вопросам», — рассказала Рубиалес RT.

По её словам, Виталий Чуркин «всегда был готов помочь советом, поддержать», поэтому в её памяти он «в первую очередь останется другом, а потом уже коллегой». Кроме того, российский дипломат, по её оценке, был защитником и выразителем интересов небольших стран, таких как Никарагуа.

Представители других стран учились у Чуркина его умению отстаивать интересы государства на международной арене. Постоянный представитель Боливии при ООН рассказал RT, что был поражён тем, как российский дипломат сумел убедить своих западных коллег принять резолюцию по Сирии.

«Когда Виталий Чуркин начинал говорить, наступала тишина. Мы понимали: он скажет что-то по-настоящему важное — и никогда не обманывались в своих ожиданиях. Помню, 31 декабря прошлого года Чуркин подал проект резолюции по прекращению огня в Сирии, и, хотя многие страны не хотели её принимать, он всё же добился её принятия. Это был умнейший человек», — считает он.

Тёплые слова о работе российского дипломата звучат и от США, с которыми у России в последнее время складывались не самые простые отношения. Соболезнования близким Виталия Чуркина выразило посольство Вашингтона в Москве во главе с Джоном Теффтом.

Предшественник Теффта Майкл Макфол отметил, что «Россия потеряла одного из самых талантливых дипломатов», а известие о его уходе было «шокирующим и трагическим».

Джек Мэтлок, который находился на посту посла США в России с 1987 по 1991 год, заявил RT, что хоть и не очень хорошо знал Чуркина лично, но считал его «талантливым дипломатом и хорошим человеком».

Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, которая занимала эту должность при Бараке Обаме, не раз спорила с российским дипломатом. Теперь она отмечает яркий талант Виталия Чуркина — Пауэр назвала его маэстро дипломатии.

О необыкновенной силе выступлений российского дипломата вспомнила и Сьюзан Райс, которая занимала должность постпреда США при ООН с 2009 по 2013 год.

Дипломатические ведомства отмечали высокий профессионализм Виталия Чуркина не только в роли представителя России при ООН. В МИД Канады сообщили RT, что ведомство выражает особое соболезнование в связи с кончиной Виталия Чуркина, который занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Канаде с 1998 по 2003 год.

«Наши искренние соболезнования российской миссии при ООН по поводу ухода из жизни постпреда Чуркина, который ранее служил на посту посла в Канаде», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter миссии Канады при ООН.

Постоянный представитель Канады при ЕС Джереми Кинсман рассказал RT, что работал с Виталием Чуркиным ещё до того, как тот был направлен в ООН. Джереми Кинсман отметил, что когда-то Чуркин играл в кино, а затем сумел применить свои таланты в дипломатической работе.

«Он запомнится тем, что с большим умением отстаивал позицию России. <…> Виталий всегда представлял российские интересы. Но он делал акцент на том, что Россия всегда стремится достичь взаимопонимания», — пояснил Кинсман.

Бывший посол Греции в Польше, Албании и Канаде Леонидас Хрисантопулос рассказал о работе с Чуркиным в Канаде.

«Он говорил мне, насколько это трудная, стрессовая работа. Но он был хорошим бойцом», — рассказал греческий дипломат RT.

О миротворческой деятельности Виталия Чуркина рассказал экс-посол США в Хорватии Питер Гэлбрейт. Он отметил, что российский дипломат был «одним из инициаторов процесса установления в Хорватии режима прекращения огня между правительством страны и сербской стороной».

«Этот дипломат был крайне проницателен и находчив. Виталий Чуркин хорошо умел оценивать ситуацию и обладал отличным чувством юмора. Ему приходилось отстаивать интересы России в ситуациях, когда от неё отворачивался почти весь мир», — заключил он.