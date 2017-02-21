Максакова – пламенная защитница педерастов в Госдуме России

Последние дни со страниц СМИ не сходит имя некоей Марии Максаковой – бывшей оперной певицы, и депутата ГосДумы от «Единой России», которая сбежала на Украину от уголовного дела своего нынешнего мужа, тоже бывшего депутата ГД.

О Марии—Максаковой-Игенбергс и ее супруге, экс-депутате Государственной думы от КПРФ Денисе Вороненкове, которых исключили из их партий после того как они удрали в Киев из-за возбужденного в отношении Вороненкова уголовного дела, за последние дни не написал только ленивый. Кто-то жалеет «страдальцев», кто-то обсуждает их бытовые и семейные трудности или даже слабые умственные способности. Нам же данная парочка интересна исключительно как единица измерения подлости. Судите сами: смазливая певичка, Максакова, много лет бывшая, по данным СМИ, сожительницей «вора в законе» Владимира Тюрина (Тюрик, которого считают лидером «братской» ОПГ), в 2011 году получила от братвы царский подарок, попав в Думу по спискам «Единой России» по Астрахани.

Поначалу дамочка исправно открывала рот только по команде, но в 2014 году неожиданно проявила самостоятельность, выступив в Думе с пламенной речью в защиту педерастов, раскритиковав закон о запрете пропаганды половых извращений детям (за который, кстати, сама голосовала годом ранее). «Братва» выступление оценила: и пресса тут же сообщила о том, что у Максаковой—новый муж. Им стал некто Денис Вороненков, который работал коммунистом, в смысле, депутатом ГД от КПРФ и даже заседал в …думском комитете по борьбе с коррупцией. В новую Думу парочка не попала, хотя спонсоры Максаковой и заклеили половину Петербурга ее портретом с девизом о том, что данная представительницы номенклатурной фауны собралась защищать традиционные ценности. Впрочем, традиции у каждого свои…

Представляется, что Украина появилась в жизни Максаковой - Вороненковой не случайно: там еще со времен гетмана Мазепы на таких большой спрос. А нам, оставшимся без такого общества, тоже есть утешение—теперь есть новая единица измерения степени подлости номеклатурных работников – и наглядная иллюстрация для блестящего термина Президента о «девушках с пониженной социальной ответственностью».