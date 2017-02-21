Не оставлять безнаказанным

Скандалы и конфликты между членами одной семьи — дело нередкое. До недавнего времени, если родственники пытались утихомирить особо агрессивных дебоширов с помощью полиции, а затем примирялись, за свои поступки скандалист ответственности не нёс.

Но в июле минувшего года вступили в силу изменения в законодательстве, согласно которым, если в полицию поступает заявление о причинении побоев, правонарушитель будет привлечён к уголовной ответственности, даже если потерпевший готов с ним примириться.

Подобная ситуация является стандартной именно для семейных скандалов, когда драку затевает подвыпивший муж, сожитель, брат или любой другой родственник. А жертвами скандалиста, конечно, становятся женщины.

На трезвую голову обидчик признаёт вину, просит прощения у избитых родных и клянётся навсегда прекратить тиранить семью. Однако вероятность повторения инцидента весьма высока. Именно поэтому в статью 116 УК РФ «Побои» внесены изменения, согласно которым факт причинения побоев влечёт за собой уголовную ответственность, как бы ни разрешили между собой конфликт близкие.

Дознаватели ОМВД России по Ширинскому району в 2016 году передали в суд десять уголовных дел, возбуждённых по признакам преступления, предусмотренного статьёй 116 УК РФ. Ответственность за неуёмные кулаки понесут отчим и отец, поднявшие руку на девочек-подростков, два брата, избившие сестёр, и пять сожителей, устроивших драку со своими вторыми половинами.

Семейные тираны наказываются обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. Однако они могут и лишиться свободы на срок до двух лет.

Самое печальное в том, что жертвы любителей распускать руки прощают своих обидчиков, продолжая оставаться жертвами, потому что после очередной стопки так называемый мужчина вновь станет кухонным бойцом. Типичный пример: семейная пара, проживающая в Шира, где 53-летний мужчина систематически избивал свою 56-летнюю сожительницу, но женщина не сообщала об этом в полицию, продолжая терпеть побои, которые с каждым разом становились всё более жестокими. Сознавая свою безнаказанность, дебошир продолжал пить и бить. Однако чтобы быть объективными, отметим, что и сама жертва домашнего насилия злоупотребляла спиртными напитками и не могла не предвидеть, чем закончится очередное застолье. И лишь когда женщина оказалась на больничной койке с многочисленными переломами рёбер, пневмотораксом, серьёзными ушибами головы, она написала заявление в полицию.

Несмотря на то, что после выздоровления потерпевшая попыталась убедить следователей, что не имеет к своему сожителю никаких претензий, в отношении мужчины возбудили уголовное дело, но уже не за побои, а по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Дебошира ждёт наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Выбирать роль жертвы и терпеть издевательства или изменить свою жизнь, не оставив в ней места тирании, — личное дело каждой женщины, на которую поднял руку близкий человек. Однако нужно помнить: безнаказанность до добра не доводит.

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