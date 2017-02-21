Новый украинский Майдан потребовал отставки правительства

Протестующие на Майдане сторонники торговой блокады Донбасса требуют отправить в отставку украинское правительство. Якобы по вине нынешнего кабинета министров страна оказалась в еще большей энергетической зависимости от России, чем раньше. Об этом сообщает «Российская газета».

Также Гройсману и его соратникам напоминают о начавшихся банкротствах шахт на западе страны. В митинге принимают участие несколько сот членов Независимого профсоюза горняков и обычные граждане.

Активисты уверены, что поставки угля с территорий ДНР и ЛНР в Украину контролируются Москвой и могут быть перекрыты в любой момент. Сами радикалы начали блокировать железнодорожное сообщение с Донбассом еще в конце января.

Сейчас центр Киева оцеплен полицией, однако попасть туда можно. Стражи порядка пропускают визитеров только после тщательной проверки личных вещей.

Напомним, накануне сотни людей пришли на Майдан почтить память так называемой «небесной сотни». А затем колонна со свечами и факелами прошла по тем улицам, на которых были убиты участники евромайдана три года назад.

Фото: Str / ZUMAPRESS / globallookpress