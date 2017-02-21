Новый завод по разведению лососевых открыли на Сахалине

Новое рыборазводное предприятие запустили на полуострове Сахалин, сообщают РИА. Завод «Ловецкий» по производству кеты открыли в Невельском районе области. Стартовая годовая мощность нового объекта – порядка 30 миллионов мальков. Для района это первое частное рыбоводческое предприятие.

Известно, на предприятии открыто 72 инкубационных бокса, общая площадь рыбного питомника составляет 60 квадратных метров, а общая площадь четырех прудов – тысяча квадратов. Уже сейчас в инкубаторах комплекса находятся 22 миллиона икринок кеты.

Отметим, завод расположен на юго-западном побережье Сахалинского острова. Подходы лососевых к этому берегу, как отмечают специалисты, в последнее время стали минимальными. Создание предприятия должно помочь восстановить численность лососевых в этой акватории и преумножить рыбный промысел района.

Добавим, всего на территории области действует 45 рыбоводческих предприятий, завод «Ловецкий» стал 46-м. Это первое частное предприятие в Невельском районе, оно создано местными бизнесменами. В настоящее время на производстве уже занято 15 человек. К концу мая текущего года рыбзавод намерен в реки Сахалина 21 миллион особей рыбной молоди, а первый возврат кеты ожидается в 2019 году.