Очередной ежегодный Майдан. Эта музыка будет вечной. Александр Роджерс

Вы будете смеяться, но это таки он. Майдан-3.

Не смотрите, что так вяленько – в прошлый раз тоже начиналось с полторы калеки, ещё меньше чем сейчас было.

Но кастрюлеголовые майдауны – это мастера карго-культа похлеще полинезийцев. Если что-то единожды сработало, то будут совершать все необходимые для повторения успеха ритуальные действия. А поскольку кушать хочется и времени мало, то в этот раз идут заметно по ускоренной программе.

Вчера первый день, а уже есть #звырячепобыття #онижедепутатов.

Тупой дебил Егор Соболев получил в тупую морду (это тот самый дегенерат, настолько убогий, что не смог побить даже Ляшко). Тупой дебил Костя Гришин это снимал. Тупой дебил тоже Коханивский огрёб от пилиции и его повязали (правда, к сожалению, уже выпустили).

Фиксируем (и ставим галочки):

— звыряче побыття – есть;

— нарушение закона о неприкосновенности нардепов – есть;

— жертвы режима – есть.

Информационно-идеологическое сопровождение также уже классическое: «Беркут жив» и прочие майданные мансы.

Хотя соглашусь, глядя на вчерашнее позорище так и хотелось повторить замечательную фразу из недавно вышедшего боевика «Джон Уик-2»: Кто-нибудь, пожалуйста, дайте этому человеку пистолет!

Теперь, даю подсказку, нужно чтобы майданирующие грохнули кого-то своего, и обвинили в этом «псов режима». Можно, чтобы он перед этим на камеру прочитал с выражением виршыка (стишок) про любов до Украины.

А тем, кто не впечатлился вчерашним шоу, хочу напомнить, что это была только затравка, прелюдия. Вчера, 20 февраля, заявлено начало протестов другой стаи «истинных патриотов», а 22 февраля начнутся протесты «самых истинных тру-патриотов».

И что у них единства и координации нет, так это нормально. Это Украина, там всегда на двух украинцев три гетьмана. Во время прошлого майдана они тоже раскалывались, отделялись («народный майдан» уходил от «партийного майдана» и так далее) и грызлись между собой. Повторюсь, всё как обычно.

Сегодня движухи продолжаются, звучат призывы идти на Банковую, обе стороны заявляют, что «полно провокаторов» (как мы помним, на провокаторов очень удобно списывать собственные диверсии и акты насилия и вандализма).

Причём, что характерно (и звучит практически как приговор власти), силовики, прокурорские и судейские прекрасно помнят, как преследовали их предшественников за попытки привлекать предыдущих майданутых, поэтому изо всех сил стараются устраниться и отказываются возбуждать дела против митингующих даже по обвинению в хулиганстве.

По сообщениям из Киева в центре города согнано порядка 6.500 силовиков (в том числе и военные из зоны АТО) и куча бронетехники.

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Сегодня с утра провели официозную программу «памяти жертв», а когда она начала угрожать выходом из-под контроля (часть собравшихся отправилась на Банковую), то по-быстрому её свернули. Но вечером планируется целый ряд различных протестов. А когда организаторов и организаций много, то устроить беспорядки, а затем списать всё на соседей или неких «провокаторов» гораздо проще.

Так что «Та-фай! Та-фай!». Брательник помирает, майдана просит.