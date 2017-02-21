Ополченца Андрушевича удалось спасти от депортации из России в руки СБУ

Союз Добровольцев Донбасса предотвратил выдворение бойца Народного ополчения Донбасса Олега Андрушевича на Украину. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По словам Олега, он обратился в Новошатинское УФМС с просьбой о легитимизации своего нахождения в России. Однако вместо помощи в этом, его доставили в отдел полиции и составили протокол о превышении сроков пребывания на территории РФ. Затем Новошахтинский районный суд суд вынес постановление о контролируемом самовыезде ополченца с территории РФ.Защитник Новороссии также рассказал, что в прошлом году его тринадцатилетняя дочь от первого брака, которая живет в Харьковской области, была избита нацистами со словами «дочь террориста» после публикации информации об Андрушевиче на сайте «Миротворец».«Сотрудники СБУ постоянно наведываются к моей матери и запугивают ее. При возвращении на Украину мне грозит неминуемая расправа», — заявил Олег.

В УФМС по Ростовской области потребовали справку от СБУ, доказывающую, что он находится в розыске. «До смешного. Принесите справку из СБУ, что вы находитесь у нее в розыске. В следующий раз мы будем встречать их с микрофоном», - рассказал Андрушевич сайту телеканала «Звезда».

В середине февраля все группы в Фейсбуке и ВКонтакте были заполнены просьбой о помощи от Андрушевича Олега Петровича. Союз добровольцев Донбасса совместно с Общественной Палатой Российской Федерации приняли участие в судьбе добровольца. Представители Союза, в качестве общественных защитников, участвовали в заседании суда, где принималось решение по Андрушевичу. Решение Ростовского областного суда от 20.02.2017: изменить решение Новошахтинского районного суда — отменить выдворение Андрушевича О.П. с территории Российской Федерации, сообщает СДД.

Отметим, что декабре 2016 года при содействии Союза Добровольцев Донбасса патриотическим силам удалось снять с поезда на крайней перед границей с Украиной станции «Брянск-железнодорожный» высланного на Украину в руки СБУ по решению Чувашского суда ополченца Александра Слепцова.