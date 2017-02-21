От «Аллигатора» до «Медведя»: топ российских вооружений на выставке в ОАЭ

Самый крупный на Ближнем Востоке салон вооружений IDEX-2017 открылся 19 февраля в столице ОАЭ Абу-Даби. Российская военно-промышленная делегация также принимает в нем участие. О том, какое вооружение Россия покажет на выставке впервые, читайте в материале сайта телеканала «Звезда».

Как заявил замглавы организационного комитета выставки Хумейд Матар ад-Дхахери, в одной из самых представительных выставок вооружений Ближневосточного региона примут участие более 1200 компаний из 57 стран. Выставку собираются посетить 100 тысяч человек, среди которых главы зарубежных государств и министры обороны.

Российскую делегацию представляет спецэкспортер вооружений Рособоронэкспорт. На IDEX-2017 он продемонстрирует свыше 240 образцов военной техники и вооружения. Всего Россию представляют 18 компаний и холдингов.

1. Дистанционно управляемый боевой модуль

Впервые международной публике покажут полноразмерный макет 30-миллиметрового дистанционно управляемого боевого модуля (ДУБМ), который повышает боевую эффективность экипажа бронированных машин. Он предназначен для поиска, обнаружения и поражения одиночных и групповых целей в любое время суток.

Модуль состоит из 30-миллиметровой автоматической пушки 2А42 и 7,62-миллиметрового спаренного танкового пулемета ПКТМ (пулемет Калашникова танковый модернизированный), а также системы подачи и хранения боекомплекта. Боезапас пушки – 300 унитарных выстрелов для АП 2А42, включая 100 бронебойных, а боезапас пулемета – не менее 1200 патронов. Огнем управляет наводчик из обитаемого отделения. Вести стрельбу по легкобронированной технике модуль может как с места, так и на ходу, а оптико-электронный модуль позволяет эффективно распознавать цели на дальности до 3500 метров днем и до 2000 метров ночью.

2. 82-миллиметровый миномет 2Б24

На выставке в Абу-Даби продемонстрируют 82-миллиметровый миномет 2Б24, один из лучших в своем классе. Он может вести огонь осколочными минами повышенного могущества, а также минами специального назначения на расстоянии шести километров. Это в полтора раза дальше его предшественника, миномета 2Б14-1.

На выставке миномет представят в мобильном исполнении на мотовездеходе РМ 600 6х4. В таком варианте перевозится и основной боезапас – 36 выстрелов. При полной массе 1,2 тонны комплекс способен перемещаться с максимальной скоростью до 80 километров в час и имеет запас хода 200 километров. Миномет может быть приведен из боевого положения в походное всего за 30 секунд.

3. Комплексы автоматизированного управления огнем

Для управления такими артиллерийскими батареями в России создан специальный автоматизированный комплекс. Аппаратура состоит из двух носимых программно-технических комплексов (командира и старшего офицера минометной батареи) и до восьми носимых комплектов командиров расчетов. По словам специалистов, применение этой системы в бою позволяет в 1,5–2 раза увеличить наносимый противнику урон при уменьшении расхода боеприпасов.

А для поражения воздушных целей российским ОПК разработана автоматизированная система управления зенитными бригадами ПВО «Поляна-Д4М1».

Разработка представляет собой мобильную систему, способную объединять все разновидности зенитно-ракетных комплексов в единую информационно-управляющую систему и распределять группы воздушных целей между различными зенитными комплексами. При этом система обеспечивает высокую эффективность при ведении до нескольких сотен воздушных целей.

Кроме того, на IDEX-2017 покажут также комплект технических средств автоматизированного управления формированиями переносных зенитных ракетных комплексов и зенитной артиллерии. Аппаратура предназначена для сбора и обработки информации о воздушной обстановке, автоматизации процесса боевого управления подразделениями, оснащенными ПЗРК или зенитной артиллерией, а также для ведения визуальной разведки.

4. Бронетехника

Главная выставка вооружений Ближнего Востока не обойдется без демонстрации российской бронированной техники, которая всегда вызывает живой интерес. На выставке-форуме «Армия-2017» представители восточных государств буквально толпами ходили возле российской специальной бронированной машины СБМ ВПК-233136 «Тигр» и специальной полицейской машины СПМ-3 ВПК-3924 «Медведь», которая не так давно была принята на вооружение Росгвардии.

В связи с этим руководством компании-производителя и Рособоронэкспорта было принято решение о показе этих машин на IDEX-2017. При этом «Медведь» за рубежом будет показан впервые.

5. Ракетная техника и РЛС

А известная всему миру своей эффективностью ракетная техника на выставке будет представлена в виде моделей. В частности, на выставке продемонстрируют зенитные ракетные системы (ЗРС) большой дальности, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней и малой дальности, радиолокационные станции (РЛС) и радиолокационные комплексы (РЛК) контроля воздушного пространства, а также зенитные ракетные комплексы морского базирования.

Экспозицию составят модели боевых средств ЗРС «Антей-2500», ЗРК «Бук-М2Э» на гусеничном и колесном шасси с зенитной управляемой ракетой (ЗУР) 9М317, ЗРК «Тор-М2Э»; автономные боевые модули ЗРК «Тор-М2КМ», РЛК 55Ж6МЕ, РЛС 55Ж6УМЕ, РЛС 1Л121Е, РЛС 1Л122-1Е, РЛС «Противник-ГЕ».

6. Авиация

Быстрорастущий рынок вертолетной техники не может обойтись без российской продукции. Поэтому на выставке будут показаны практически все самые популярные модели боевых и гражданских российских вертолетов. Модельный ряд техники военного назначения представляют ударные вертолеты Ми-35М и Ми-28НЭ, а также разведывательно-ударный Ка-52.

Ми-35М создан на базе вертолетов семейства Ми-24/Ми-25/Ми-35. Он способен поражать бронетехнику противника высокоточным управляемым и неуправляемым оружием в сложных погодных условиях в любое время суток. Кроме того, Ми-35М решает задачи по транспортировке бойцов и грузов, эвакуации раненых.

Особенность Ми-28НЭ – повышенная «живучесть» и мощный комплекс вооружения. Вертолет может успешно бороться с танками, самоходными артиллерийскими установками, боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами и средствами войсковой ПВО. В 2016 году экспортная версия вертолета – Ми-28НЭ – получила систему двойного управления.

Ка-52 «Аллигатор» – всепогодный разведывательно-ударный вертолет, который является одним из наиболее эффективных боевых вертолетом в мире по своим пилотажным свойствам, наличию вооружения и возможностям боевого применения. В 2016 году на Ка-52 заключен первый экспортный контракт. У посетителей большой интерес вызовет новейший вертолет Ми-171А2, который имеет все шансы стать бестселлером в Ближневосточном регионе. Легкий Ка-226Т благодаря маневренности, компактным габаритам, отсутствию рулевого винта и высокой энерговооруженности может выполнять транспортные и специальные задачи в самых сложных условиях.

Вертолеты Ка-32А11ВС оборудованы современными системами для борьбы с пожарами типа Bambi-Bucket и Simplex, а также водяными пушками для горизонтального пожаротушения.

Выставка IDEX очень интересна для российских компаний еще и тем, что на ней заключаются реальные контакты на поставку вооружений. Например, по итогам прошлой выставки IDEX-2016 были подписаны контракты на сумму свыше 18,3 миллиарда дирхамов ОАЭ (более 66 миллиардов долларов). Между тем своим участием в международной выставке IDEX-2017 Россия показывает, что даже в условиях продолжающихся санкций российский оборонно-промышленный комплекс остается надежным поставщиком вооружений как для российской армии, так и для иностранных государств.

Автор: Михаил Рычагов

Фото: uvz.ru/ ruselectronics.ru/ Минобороны России/ Алексей Иванов/ ТРК Звезда