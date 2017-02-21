«Переворот в Черногории» становится новой антирусской страшилкой

Запад (Мировое Правительство прим. РуАН) все активнее использует в антироссийской пропаганде черногорскую карту. После того, как власти этой маленькой балканской страны обвинили Москву в причастности к организации попытки переворота, тема оказалась подхвачена западной прессой. Скоро слово «Черногория» будет среди главных упреков России – наряду с Крымом, Сирией и «вмешательством в американские выборы».

В понедельник российские власти отреагировали на прозвучавшее в воскресенье заявление специального прокурора Черногории Миливойе Катнича. Прокурор, возглавляющий расследование дела о попытке госпереворота в его стране в октябре прошлого года, заявил, что в ходе следствия получены новые данные, свидетельствующие о том, что в заговоре якобы замешаны российские власти:

«Ранее мы имели доказательства, что за подготовкой заговора стояли структуры российских националистов, но теперь – что в это были вовлечены на определенном уровне российские государственные органы».

При этом Катнич сообщил, что новая информация получена при помощи «разведывательных служб дружественных стран», включая США и Великобританию.

Прокуратура подозревает в подготовке к путчу 25 человек, среди которых граждане самой Черногории, Сербии и России. 16 октября 2016 года, в день парламентских выборов, они должны были захватить правительственные здания и убить премьер-министра Мило Джукановича – человека, который в разных должностях правит этой страной все годы ее независимости, обретенной после распада Социалистической Югославии.

Обвинения в адрес России прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина. «Это слишком серьезные слова, чтобы произносить их и не подкреплять какой-либо достоверной информацией. Это по меньшей мере безответственно», – заявил Песков, подчеркнув, что «не может идти и речи» о причастности России к каким-то внутренним событиям в Черногории. Москва не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела других государств, отметил Песков.

А министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о новостях насчет причастности России к заговору с целью переворота в Черногории, поставил их в один ряд «с другими голословными обвинениями нас и нашей страны, в том числе в хакерских атаках против всего Запада, вмешательстве в избирательные кампании большинства западных стран, о связях администрации Трампа с российскими спецслужбами и многое-многое другое. Ни по одному из этих голословных обвинений ни одного факта нам предъявлено не было».

Шум вокруг «попытки Москвы убить Джукановича, чтобы сорвать вступление Черногории в НАТО» набирает обороты в Европе и Штатах уже четвертый месяц, и сейчас мы наблюдаем выход этой истории на новый уровень. Англосаксонские СМИ и спецслужбы уже не просто «помогают» черногорским властям озвучить новый уровень их претензий к России, но берут всю кампанию на себя. Собственно говоря, само заявление прокурора Катнича о том, что «в заговоре принимали участие российские государственные органы», прозвучало после публикаций английской The Telegraph в эти выходные.

В двух статьях, одна из которых была редакционной, все излагается предельно конкретно. Британские власти считают, что покушение на Джукановича готовилось в Москве на высшем уровне. По словам источников The Telegraph, в пользу этой версии также говорят промежуточные результаты расследования, которое проводят спецслужбы Великобритании и США. По данным The Telegraph, для помощи в расследовании произошедшего власти Черногории пригласили экспертов из Британии и США, которые якобы уже нашли некие доказательства причастности властей РФ к покушению – это телефонные звонки, данные из электронной почты, а также показания тех, кто был задержан.

Газета также опубликовала фотографии двух предполагаемых «российских заговорщиков» – Владимира Попова и Эдуарда Широкова (Шишмакова), которые играли ключевую роль в «заговоре» и были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

«Речь идет о заговоре, цель которого – развалить или подмять под себя правительство Черногории. Трудно представить, что исполнители не получали указания», – отметил собеседник газеты из британского правительства.

Так же считают и в черногорском правительстве – министр обороны Предраг Бошкович заявил, что у него «нет сомнений» в том, что заговор финансировался и был организован при содействии российских офицеров спецслужб.

Издание сообщает, что заговор обсуждался на первой личной встрече глав дипломатических ведомств Британии и США – Бориса Джонсона и Рекса Тиллерсона. При этом источники The Telegraph отметили, что «покушение было срежиссировано таким образом, чтобы Москва могла легко опровергнуть свою причастность к произошедшему и возложить вину на националистов, но «выявленные улики не оставляют сомнений в том, что операция имела поддержку на высшем уровне».

В другом, уже редакционном, материале The Telegraph черногорская история вписывается в глобальный контекст:

«Мир, вероятно, заметил, что произошло в Черногории. Он не уделил этому большого внимания в октябре прошлого года, когда появились сообщения о попытке государственного переворота. Все взгляды были устремлены на американские выборы, а Черногория – государство небольшое и мало кому известное. Однако сегодня мы можем представить планы этого кровавого государственного переворота, целью которого было убийство премьер-министра и дестабилизация страны. Кроме того, задача его организаторов состояла в том, чтобы помешать этой суверенной нации вступить в НАТО. По данным из разведывательных источников, кукловодом была Россия.

Все это уже знакомо. В течение последних нескольких хаотичных лет Москва поддерживает сепаратистские движения на Украине, оказывает помощь Башару Асаду в Сирии; ее обвиняют в убийстве критиков на территории зарубежных стран, а также в финансировании оппозиционных партий за границей. Говорят, что она якобы даже вмешалась в американские выборы».

Вот так – вслед за Украиной и Сирией Путин захотел еще и Черногорию, ни больше ни меньше. Россия вмешалась в местные выборы, но не так, как в Америке, подыграв нужному кандидату, а попроще, сразу через переворот и убийство руководителя государства. Нет сомнений, что в ближайшие месяцы именно такая версия событий в Черногории займет свое почетное место в западном списке «преступлений тирана Путина».

То есть станет элементом демонизации России в глазах Запада, способом сдерживания любых попыток нормализации отношений между Россией и Европой, Москвой и Вашингтоном. Как минимум можно прогнозировать ускоренную ратификацию соглашения о вступлении Черногории в НАТО в американском Конгрессе.

Вступление в НАТО действительно раскололо черногорское общество – ориентация на Россию этой маленькой страны носит исторический характер. В 18-м и 19-м веках черногорцы не раз прибегали к покровительству и помощи российских императоров, один из которых, Александр Третий, даже назвал черногорского князя Николая «своим единственным другом». Черногорцы – это те же сербы, то есть разница между ними и сербами еще меньше, чем между велико- и малороссами. После распада Югославии Черногория с ее прекрасным адриатическим побережьем превратилась в рай для туристов и контрабандистов. Главой которых, по сути, и был руководитель страны Мило Джуканович, мечтавший использовать положение между Россией и Европой для обогащения себя и своей страны.

Русские вложили в Черногорию миллиарды долларов – и как покупатели недвижимости, и как инвесторы, и просто как туристы. Но долго балансировать было невозможно – НАТО планомерно забирало всю Восточную Европу, так что вскоре настал черед и Черногории. Прорусские настроения были сильны, но Джуканович сделал свой атлантический выбор. Несмотря на сопротивление православной церкви и русофильских сил, Черногория начала процесс вступления в НАТО.

Парламентские выборы 16 октября прошлого года и стали поводом для обнаружения «заговора». Раскручивание скандала приведет и к серьезному удару по оппозиции в самой республике. Уже лишены депутатского иммунитета лидеры двух оппозиционных партий, входящих в Демократический фронт Черногории: Андрия Мандич и Милан Кнежевич. Пока что они не арестованы, но это лишь пока.

Что же позволило Джукановичу раскрутить историю с «заговором»? Судя по всему, мы имеем дело с сочетанием провокации, устроенной черногорскими спецслужбами, и желания некоторых как местных, так и сербских пророссийских сил помешать присоединению Черногории к НАТО. Среди местных пророссийских активистов изначально был агент-провокатор, который и вел приезжих, «разводя» их на разговоры в нужном, то есть максимально радикальном направлении. Очень похоже, что поддержать заговорщиков решили не только приезжие из Сербии, но и офицеры-отставники из российских спецслужб – не разбиравшиеся ни в региональной специфике, ни в расстановке сил и фигур в Черногории.

В итоге на руках у западных разведок действительно могли оказаться прослушки или записи, свидетельствующие о причастности граждан России к «заговору». Хотя это, несомненно, очень неприятно для России, ни Кремлю, ни нашим спецслужбам не в чем оправдываться.

Не потому, что «все делают это», а потому, что, судя даже по опубликованным и слитым в прессу материалам, уровень подготовки «операций» был столь дилетантским, что одно это уже подтверждает полную непричастность российского руководства к «планам переворота».

Если для общей пропагандистской кампании против России черногорская история станет удобным «лыком в строку», то для нас очень важно иметь осознанную и долгосрочную стратегию на Балканах в целом. Борьба за влияние в регионе между атлантическими силами и нами идет более чем жесткая. Причем в целом ряде стран – Боснии и Герцоговине, Македонии, Черногории, да и в Сербии – складывается еще и более чем напряженная внутриполитическая ситуация. Балканы могут рвануть в любой момент, и все помнят, какие глобальные последствия может иметь кровь, пролившаяся в этом регионе.