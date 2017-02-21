Россия разработала новое оружие для будущей войны с паразитами

Чем всегда славились наши военные конструкторы? Не только удачными разработками, но и выбором для них самых неожиданных названий.

Что такое «Скат»? Это разведывательный беспилотный летательный аппарат крупной массы, способный выполнять и ударные функции. Хотя это и беспилотник, не стоит представлять его эдакой летающей моделью: длина 10 метров, размах крыла почти 12, высота около трех метров, взлетная масса с боевой нагрузкой — 20 тонн. Это полноценный боевой ударный самолет.

Разработан он в рамках совместного проекта Опытное конструкторское бюро (ОКБ) Микояна и Гуревича и ОАО «Климов». Впервые был продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2007. Но тогда он был представлен как перспективный проект в качестве полноразмерного макета. Будущее проекта еще было весьма туманным, отрабатывались конструкторско-компоновочные решения.

Сейчас этот проект находится на завершающей фазе. Однако реализован он будет не как изделие «Скат». Как пояснил в одном из интервью генеральный директор российской авиастроительной компании (РСК) «МИГ» Сергей Коротков, разработка беспилотного, собственно, самого ударного летательного аппарата «Скат» была прекращена. Это решение Министерства обороны России. По результатам соответствующего тендера головным разработчиком перспективного ударного БПЛА избрана ПАО «Компания „Сухой“». Однако задел по «Скату» используют при разработке целого семейства беспилотников, и РСК «МИГ» будет принимать участие в этих работах.

В свое время проект был приостановлен в связи с отсутствием финансирования. Однако 22 декабря 2015 года в одном из интервью генеральный директор РСК «МиГ» заявил, что работы по «Скату» продолжаются и работа идет совместно с Центральным аэрогидродинамическим институтом им. профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). Финансирование разработки осуществляет Минпромторг РФ.

Название аппарата понять не сложно. Конечно, это не имеет никакого отношения к морским обитателям. Ударный беспилотник построен по схеме «бесхвостки», или, чтобы было более понятно, конструкции монокрыла. Внешне он действительно напоминает ската. Но сходство не только внешнее. Скаты — это один из двух надотрядов пластиножаберных хрящевых рыб, которые обладают весьма продвинутым интеллектом, отличающим их от других обитателей моря. Такой же искусственный интеллект был разработан и для БПЛА «Скат».

Это не просто летающий дроид. «Скат» способен сам принимать решения на использование оружия и определения подходящих целей. То есть он может действовать без указаний оператора с земли в случае потери связи из-за дальности, рельефа местности или радиоэлектронного противодействия противника. Более того, удары по радиолокационным средствам врага — одна из его базовых функций.

Проект БПЛА «Скат» — это проект оружия будущего. И Россия в этом ничем не уступает своим потенциальным противникам. Более того, все чаще превосходит их.

Олег Денежка