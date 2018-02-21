С 1 апреля пенсии проиндексируют на 2,9%

Отечественных пенсионеров в очередной раз обманули. В данном случае речь идет об апрельской индексации пенсий. Если изначально планировалось поднять социальные пенсии на 4,1 процента, то затем Пенсионный фонд снизил этот показатель до 2,9%.

Соответствующий комментарий был получен из Министерства труда и социальной защиты России. В частности, его представители объяснили, на какую прибавку пенсионеры смогут рассчитывать 1 апреля 2018 года. Проанализировав это многие россияне пенсионного возраста оказались расстроены.

Дело в том, что изначальные планы правительства по индексации социальных пенсий на 4,1 процента остались в прошлом. На сегодняшний день актуальными являются следующие данные: пенсии россиян с первого апреля будут повышены на 2,9 процентных пункта. Проще говоря, на пенсионерах решили в очередной раз сэкономить.

Свое решение власти объясняют тем, что инфляция в стране оказалась меньшей, чем прогнозировалось изначально. Соответственно, пенсии россиян будут проиндексированы на меньший процент.

Подсчитано, что после грядущей индексации средний размер социальной пенсии повысится на 255 рублей, достигнув отметки в 9 062 руб. Для разных категорий пенсионеров величина прибавки будет разниться. Она в основном будет упираться в конкретный размер пенсионной выплаты гражданина.

Социальная пенсия представляет из себя форму материальной поддержки нетрудоспособных граждан, у которых отсутствует страховой стаж. В России социальную пенсию получает 3,1 миллиона человек.

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