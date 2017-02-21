Сегодня 70% людей умирают из-за их преступного отношения к питанию

Профессор Христо Мермерски генетик, врач и бывший дипломат в Вашингтоне. Он специализируется в Англии, Германии, США. Автор десятка книг. Он преподавал в 200 университетах в 63 странах. Он продолжает читать лекции по всему миру и часто отскакивает в Америку, где он живет, его сын — также известный ученый. Оба работают в тандеме, а их работы есть на рабочем столе многих людей во всем мире.







Питайтесь правильно, наслаждайтесь каждым мигом жизни и БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ!



— Старость не естественное состояние. По мнению многих это болезнь. Сами по себе приводим ее, захватывая в заложники наше тело. Достаточно соблюдать простые правила еды. Базовый рацион — никаких излишеств и понемногу. 70% людей в мире умирают из-за их преступного отношения к питанию. Подагра, сахарный диабет, язвенная болезнь, инфаркт, инсульт, различные виды рака, атеросклероза являются бичом цивилизации.



Таким образом, я разделил в энциклопедиях для анти-старения и противораковой полезной пищи 11 групп. Основными являются овощи, фрукты, виноград, йогурт, вино.



— Вино?



— Да, вино, йогурт только его соперник. Ну, это не значит, злоупотреблять. Во Франции традиционно мясо поливают красным вином. Это верно!



— Раньше использовали настоящий йогурт, болгарский. Его почти не осталось уже на нашем рынке. Новые йогурты сделаны по рецептам французского, немецкого, датского, итальянского — дрожжей и молока. Процесс неуправляемый, так как происходит самая большая глупость - отмена болгарского государственного стандарта. Целебная болгарская палочка применяют для производства йогурта в Японии, Китае, Корее. Вы будете удивлены, если вы узнаете, что 25 млн. человек начинают день завтраком с болгарскими целебными бактериями, благословенными нашей природой. Такой йогурт действительно является хранителем красоты. Наиболее легко усваиваемой пищей. Она предотвращает рак желудка и толстой кишки. 1 баночка в день защищает от остеопороза. Самый простой и сладкий способ очистить и потерь вес!



— Да, но он доступен каждому. Приготовьте йогурт с добавленим болгарской палочки и добавьте в смесь 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку яблочного пектина 100 процентного, 1 чайная ложка корицы и 40 капель настойки прополиса ( 30 процентов). Ингредиенты продаются в аптеках и доступны.



Вы можете съесть его сразу или по 2 столовых ложки через каждые 2 часа. Полезно добавить чернику — 1 горсть, и горсть измельченных грецких орехов. Голубику — называют пищей для космонавтов. Если очень голоден, добавляй банан — для тонкой талии, сияющей кожи и превосходного здоровья .



— Салат из моркови и чеснока является прямой заменой витаминов красоты. Эксперимент в Азербайджане доказал магические свойства чеснока. В стакан поместить чеснок в другой — воду с 80-болезнетворных микробов. После нескольких часов от микробов никаких следов. Прополис показывает такой же эффект, если полоскать им язык, десны, нёбо каждый день. Он уничтожает вирусы гриппа, бороться с гастритом, колитом, если растворить 20-30 капель в 50 мл воды и пить два раза в день. Это профилактика и рака. Обладают противовирусными свойствами и деревья. Орех, ясень, бук, дуб убивают бактерии.



— Когда вы покупаете продукты, читайте этикетки и даже самые маленькие символы. Не удивительно, что они даже с лупой не может быть прочитаны. Синтетические добавки нитрата натрия и нитрит натрия являются одними из самых больших палачей молодости и здоровья. Самые опасные консерванты назначаются и бутилированный гидрокситолуол и бутилгидроксианизол. Они используются против прогорклости.



Добавляются в подготовленные торты, жевательную резинку, конфеты, макароны, чтобы сохранить свежесть и срок годности. Это продукты, которые большинство детей любят. Они вызывают рак и аллергию. Так и сахар. Он приводит к развитию рака мочевого пузыря, но рафинированный сахар является еще более опасным. Лучше пить ваш кофе горький. Ну, перестать есть это?!?



— Во всем мире более 200 химических веществ, запах приятный и презентабельный. Именно они стимулируют детей для употребления красивых продуктов, но в концентрированной форме могут привести к судорогам и смерти, а врачи потом удивляются, почему ребенок умер. Но никто не помнит. В детском питании часто используют модифицированный крахмал. Его химический состав также вреден для детей. Не менее опасны и натуральные соки в пакетах. Они содержат другие вредные добавки - растительное масло. Оно предотвращает цитрусовые напитки от осаждения и отделения воды из концентрата. Так готовьте свой собственный сок с мякотью!







— В первые 10 лет прошлого века люди ели в 5 раз меньше сахара, чем сейчас. Его называют белым проклятием. Только американцы едят больше сахара, чем у нас — фантастическое количество 46 кг в год на человека. Сахар — это больное сердце, легкие, почки, желудок.



— 30% болгар страдают от высокого кровяного давления, но мало кто знает, что основной причиной этого является очень большое потребление соли. Особенно опасно есть на пустой желудок чипсы или солёные сухари — частые заменители завтрака. Это прямо-таки самоубийство! Классическим примером опасного завтрака являются пончики и жареные, соленые и сладкие продукты — это гвоздь в гроб. То же самое относится и к попкорну из микроволновой печи. Забудьте о газированных лимонадах.



— Ешьте каждый день яблоко. Пить замороженную воду и чай из целебных трав. Работай активно. Ежедневный душ. Сон в прохладной комнате. Ходи пешком или на велосипеде 10-15 км в течение выходных дней. Окружите себя друзьями, вечеринками, смейтесь, не отказывайтесь от секса. Не думайте и не говорите, что старые.



Существует очень интересный китайский ритуал очищение организма, который повторяется один раз в день на пустой желудок. Возьмите в рот 1 ст. ложку подсолнечного масла, поместите его в передней части рта и начинают сосать, как леденец. Но не проглатывайте ни капли его. Соси медленно, в течение 10-15 минут. Первоначально масло загустеет и станет водянистым, и в конце концов становится белым, и вы должны выплюнуть, потому что оно ядовито. Процесс доводится до завершения, если цвет масла белый, как молоко. После процедуры тщательно прополоскать рот теплой водой. Этот маленький секрет помогает сохранить клетки.



— Пища должна быть нашим лекарством, она лечит 66% заболеваний. Быстрые бутерброды являются преступлением против тела.



Дамы могут приготовить рецепт для красивых волос, ногтей, кожи — смешайте в равных частях мед, грецкие орехи, курагу, изюм, лимон, смесь положить в стеклянную банку и принимать 3 раза в день по 1 чайной ложке .



И секрет пресловутой болгарской красоты лежит в … бобах. Это большая замена для красного мяса — они содержат 31% белка и 11% жира. Благодаря ему, наша страна никогда не страдала от голода белка. Для хорошего секса рекомендуем в основном сельдерей.



Любовь Давыдова