Сирия: 13 км. до Пальмиры, Предложение Турции США по Ракке

Протурецкие боевики и турецкая армия по-прежнему испытывают трудности с преодолением обороны игиловцев вокруг Эль-Баба. Возглавляемые Турцией силы не смогли взять Кабасин и Бзаа, а также отступили практически из всех ранее занятых районов в Эль-Бабе. Напряженные бои по-прежнему продолжаются.



Между тем, сирийская армия при поддержке ВКС России продолжила проведение операции против террористов ИГИЛ восточнее авиабазы Квейрис, окружая Дейр Хафер с северного направления.



Сирийская армия освободила от игиловцев несколько участков вдоль трассы Хомс-Пальмира и в настоящий момент находится примерно в 13 км от треугольника Пальмиры – важного логистического пункта возле западного въезда в Пальмиру. Однако, правительственные силы по-прежнему должны, как минимум, освободить месторождения Джазар и горы Хамра и Хаяль, чтобы хотя бы частично защитить свои фланги перед штурмом Пальмиры.



Продолжаются бои в районе Маншия в городе Даръа на юго-западе Сирии. По данным источников боевиков, в боях было убито 30 солдат правительственных войск, включая 12 офицеров. Уничтожено 2 танка, 2 23-мм орудия и бульдозер, которые принадлежали сирийской армии. Объединенные силы Южного фронта ССА и Джебхат Фатех Аш-Шам (бывшая Джебхат Ан-Нусра, сирийский филиал Аль Каиды), предположительно, захватили 14,5 мм орудие и снаряды к танку. Однако, наступление боевиков было встречено ожесточенным сопротивлением и в настоящий момент стороны ведут позиционную войну в городских условиях.



Турецкая газета «Хурриет» сообщила в субботу о том, что Турция предложила США 2 плана проведения операции по освобождению города Ракка от ИГИЛ. Согласно сообщению, глава турецкого Генштаба Хулуси Акар направил данные предложения своему американскому коллеге Джозефу Данфорду. Затем турецкий премьер-министр Бинали Йылдирим заявил о том, что Турция не будет напрямую участвовать в операции по освобождению от ИГИЛ сирийской Ракки, а вместо этого окажет тактическую поддержку. Посетив в Мюнхене конференцию, посвященную безопасности, Йылдирим заявил репортерам: «США и Турция будут на одной стороне с местными силами, гражданскими силами, ССА и другими группами ополчения. Они будут находиться на передовой, в то время как мы будем находиться в тылу». Другими словами, участие Турции в данной операции остается под вопросом.



Турция начала военное вторжение в Сирию в августе 2016 года под предлогом борьбы с террористами ИГИЛ, направив туда войска и тяжелую бронетехнику, которых с воздуха поддерживали боевые самолеты вдоль всей границы проведения операции. Однако, еще одной явной задачей данного шага было предотвратить расширение территории, подконтрольной курдской YPG на севере Сирии вдоль турецкой границы. Это создает весьма серьезный конфликт между поддерживаемыми американцами курдскими силами, которые участвуют в текущей операции в пригороде Ракки, и турецкими силами.

