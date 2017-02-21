Спортсменка из Хакасии установила рекорд России по гиревому спорту

21.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Калуге прошло первенство России по гиревому спорту среди юношей и девушек.

 

Участниками  стали более 300 спортсменов.  Хакасию представила команда из восьми человек. Анна Давыдова одержала победу в весовой категории до 53 килограммов выполнив 237 подъёмов гири (12 килограммов), установив  новый рекорд страны. Для Анны эта не первая медаль российского первенства: в 2015 году она выиграла бронзовую медаль и одержала победу на Первенстве Европы. Команда Хакасии подготовлена тренерами Николаем Давыдовым, Александром Чипизубовым, Александром Шипилевым. 

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